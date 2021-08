Končí éra levného plynu, ceny v Evropě rostou na rekodní hodnoty

Ceny plynu v Evropě po sérii růstu vzrostly na rekordní hodnoty poté, co požár v zařízení Gazpromu vyvolal obavy z těsných dodávek a pokleslu ruského exportu. Energetické kontrakty a uhlíkové futures také rostly.

Požár vypukl ve čtvrtek v zařízení na zemní plyn v Novém Urengoji, klíčové produkční oblasti Ruska. Současně se snížilo množství plynu plynoucího do Německa přes stanici ve městě Mallnow, která je připojena k plynovodu. Gazprom v prohlášení uvedl, že „analyzuje“ důvody a důsledky požáru, aniž by poskytl jakékoli další podrobnosti.

Stále není přesně jasné, jak nebo zda požár ovlivnil export. Nicméně tyto zprávy přichází právě ve chvíli, kdy Evropa čelí poklesu dodávek kvůli omezeným dodávkám skrze plynovody a zkapalněný zemní plyn je odkloněn do Asie. Ke krizi se přidaly také výpadky výroby na polích Severního moře. Kromě toho jsou zásoby v tomto ročním období po chladnější a delší zimě, než je běžné, na nejnižší úrovni za více než deset let.

Skok v cenách plynu také vede k nárůstu nákladů na elektřinu. Německý kontrakt na dodávku elektřiny na příští rok, který slouží jako evropský benchmark, stoupl na nejvyšší úroveň od roku 2008. Ve Velké Británii dal regulační úřad Ofgem zelenou možnosti zvýšit ceny o rekordní výši, což je krok, který ovlivní asi 15 milionů lidí. Ceny uhlí se zvýšily až o 1,8 %.

Ceny plynu se letos více než zdvojnásobily, protože kontinent bojuje s doplňováním úložišť. Mnoho obchodníků proto očekává další vzestupy cen. "Ceny plynu mohou v zimě ohromně vyletět," řekl Fernando Garcia, analytik společnosti RBC Europe. A jelikož ceny plynu rostou rychleji než ceny uhlí, znamená to, že marže na provoz uhelné elektrárny v Německu na příští rok poprvé od začátku loňského roku stouply nad marže pro plynové elektrárny.

Zlaté období plynu

Zemní plyn byl posledních deset let hojný a levný. To se ale letos změnilo, když poptávka drasticky předstihla novou nabídku. Vzhledem k tomu, že není moc jiných možností, tak se očekává, že svět bude více záviset na spalování plynu jako na náhradě uhlí s cílem dosažení krátkodobých ekologických cílů. Ale jak výrobci omezují investice do nových dodávek kvůli nátlaku investorů a vlád, které se orientují na klima, začíná být zřejmé, že ceny energií zůstanou drahé.



"Bez ohledu na to, jak se na to díváte, bude plyn v příštích desetiletích přechodným palivem, jak hlavní ekonomiky jsou odhodlány splnit cíle u emisí uhlíku," řekl Chris Weafer, generální ředitel moskevské společnosti Macro-Advisory. „Ceny plynu budou ve střednědobém horizontu pravděpodobně vyšší a v dlouhodobém horizontu budou dále stoupat.“

Do roku 2024 podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) vyskočí poptávka po plynu o 7 % z úrovní před pandemií Covid-19. Při pohledu dále do budoucnosti se očekává, že poptávka po zkapalněném zemním plynu do roku 2035 poroste o 3,4 % ročně, což podle analýzy společnosti McKinsey & Co předstihuje ostatní fosilní paliva.

Rostoucí sentiment proti plynu a zvýšená kontrola emisí metanu zastavily projekty a donutily energetické společnosti přehodnotit své plány. IEA, která označovala zemní plyn jako přemosťující palivo pro budoucnost s nízkými emisemi uhlíku, vzbudila na začátku letošního roku širokou pozornost, když uvedla, že je třeba zastavit investice do nových upstream polí, pokud chce svět do roku 2050 dosáhnout čistých nulových emisí.

Ale bez nových investic jen spotřeba LNG v Asii převýší podle společnosti WoodMac v roce 2035 nabídku o 160 milionů tun. Pro srovnání - Asie loni dovezla asi 250 milionů tun LNG.



Zdroj: Bloomberg