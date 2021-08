Rozbřesk: Delta varianta zatím nebrání rozvolňování, co ukáže podzim?

I když pandemie v řadě zemí nabírá kvůli převažující delta variantě na síle, zdá se, že řada vyspělých zemí zvažuje spíše další rozvolnění opatření i cestovních omezení (například mezi USA, Kanadou a Velkou Británií). To je minimálně pro nejbližší měsíce dobrá zpráva pro cestovní ruch i řadu navazujících služeb. Otázkou je, zda se tato strategie později vládám nevymstí a co potom přinese podzim a zima?



Minimálně podle některých studií se zdá, že v zemích s vysokou mírou proočkovanosti nemusí v zimě nastat velké “drama” jako loni. Zimní vlna pandemie by sice měla být na severní polokouli kvůli vyššímu počtu kontaktů výraznější než letní, opakování skutečně přísných opatření však čeká pravděpodobně jen ty země, které budou výrazněji zaostávat v proočkovanosti. Evropská unie přitom v posledních měsících v proočkovanosti předstihla Spojené státy - obě dávky vakcíny již dostalo více než 50 % obyvatel a v některých jihoevropských zemích (Španělsko, Portugalsko) jsou dvěma dávkami již naočkovány skoro dvě třetiny populace.Na druhé straně však v rámci Evropy viditelně zaostávají některé východoevropské země (jako Rumunsko), kde má dvě dávky pouze třetina populace. To by však nemělo bránit evropské ekonomice jako celku dál pokračovat v postupném oživení ve třetím a čtvrtém kvartále tohoto roku…, to vše za předpokladu, že deltu nevystřídá jiná problematičtější varianta (odolnější vůči dvěma dávkám očkování).



V tomto týdnu nám jinak makročísla nic moc nového o aktuálním stavu evropské ekonomiky neprozradí. Červnový průmysl pravděpodobně vykáže zrychlení a potvrdí tak velice slušný první odhad HDP za druhý kvartál. Velké překvapení pravděpodobně nepřinese ani německá červencová inflace, která by se díky mimořádným faktorům měla pohybovat dál lehce nad 3 %...



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se na konci týdne po zasedání ČNB vydala na výlet pod 25,40 EUR/CZK, který však ve finále neměl dlouhého trvání. Páteční prezentace centrálních bankéřů ukázala, že rychlejší zisky koruny by mohly teoreticky posun ČNB směrem k vyšším sazbám zpomalit. Pokud by koruna posílila v nejbližších měsících až do blízkosti 24,50 EUR/CZK, ČNB by za jinak nezměněných okolností potřebovala dostat do konce roku sazby jen do okolí 1 % (ne až na 1,50 % - základní scénář).



Zahraniční forex

Velmi dobrá data z amerického trhu práce za měsíc červenec přispěla k viditelnému růstu amerických úrokových sazeb (+7 bps na deseti letech), což zatlačilo eurodolar pod hranici 1,18. Zejména pokles míry nezaměstnanosti z 5,9 % na 5,4 % bude dobrým důvodem pro to, aby Fed v posledním čtvrtletí zahájil útlum měnové expanze (velmi pravděpodobně oznámení v Jackson Hole na konci srpna). To je pochopitelně pro dolar krátkodobě dobrá zpráva.

Na začátku týdne vstupují do hry spíše data druhé kategorie. Eurodolar bude nicméně zvědavý minimálně na americkou inflaci za červenec zveřejněnou ve středu odpoledne.



Ropa a zlato

Zlato v ranním asijském obchodování zkolabovalo, když mu zjevně zatopil rychlý nárůst amerických dolarových sazeb. Na úrovni 1750 USD za trojskou unci se objevilo nucené uzavírání pozic, které cenu krátkodobě zatlačilo až pod 1700 (páteční uzavírací cena byla na úrovni 1800).