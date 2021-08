Nejlepší evropský akciový sektor by mohl brzy čelit zúčtování

Technologické akcie jsou i nadále miláčkem investorů. Tento vloni nejvýkonnější evropský sektor má i letos nejlepší výkon, když kvůli globálnímu nedostatku polovodičů prudce rostou čipové akciové tituly. Přesto tu jsou známky toho, že nadšení z tohoto sektoru pomalu vyprchává.

Po zisku 35 % v roce 2019 a 14 % v roce 2020 letos technologický index Stoxx vzrostl o dalších 29 %. A velký podíl na tomto růstu mají výrobci čipových a polovodičových zařízení ASM International, a Nordic Semi. Jenže jak se valuace těchto titulů nafukují, začínají blikat i varovné signály. Řada stratégů předpovídá obrat na rekordně nízkých výnosech dluhopisů, což byl jeden z důvodů, který doposud vedl investory k upřednostňování vyšších výnosů nabízených technologickými akciemi.

„Očekáváme, že něco z toho odvane zpět,“ říká Robert Buckland, hlavní globální akciový stratég . "Myslíme si, že to bude menší brzdou." nedávno varovala, že výnosy dluhopisů by mohly dosáhnout 2 %, což ji přimělo snížit svůj výhled na globální IT sektor i na technologický americký trh na „neutral.

Toky ETF také signalizují, že nadšení investorů může slábnout. Evropská ETF zaměřená na technologické akcie mají po dvou měsících přílivu v objemu asi 872 milionů eur namířeno za tento měsíc na odliv v objemu asi 10 milionů eur, ukazují údaje Bloomberg Intelligence.

I když výsledková sezóna v Evropě přinesla vysoké zisky, odhady u technologických firem se na rozdíl od širšího trhu nevrátily na úroveň před pandemií. Analytici očekávají růst evropského technologického sektoru v příštích 12 měsících o 7,2 %, tj. lehce pod očekávanou návratností na indexu Stoxx 600 ve výši 7,8 %.

Evropské technologické akcie letos zdražily více než americký technologický index Nasdaq 100 , což se v minulosti sice už stalo, ale jen zřídkakdy v takovém rozsahu. Evropský technologický index Stoxx 600 se nyní obchoduje s přibližně 17% prémií oproti svému americkému vrstevníkovi a je téměř dvakrát dražší než Stoxx 600 na základě forwardového P/E, což je nejvýše za nejméně 16 let.

Někteří investoři však sází na dlouhou pozici. "Lidé se dívají krátkodobou a přechodnou optikou," říká Thomas Fitzgerald, manažer fondu u EdenTree Investment Management. "Sekulární trendy na technologiích jsou stále velmi živé, stále ještě v plenkách, a to vše ukazuje na pozadí podpůrné a dlouhodobé poptávky."

