Americký FED obarvil Wall Street do červena

Podle amerického FEDu se ekonomiky blíží k situaci, kdy bude možné utlumovat současnou expanzivní měnovou politiku. Ta ale prozatím zůstane zachována, tedy úroková sazby prakticky na nule a měsíčně se skrze nákupy obligací do ekonomiky nasype dodatečných 120 miliard USD . Přestože nedošlo k žádné změně současné politiky FED deklaroval, že pokud uvidíme podstatný další posun, bude program odkupu dluhopisů postupně snižován. Centrální bankéři si ale dali dobrý pozor na to, aby tuto frázi žádným způsobem nekvantifikovali, čímž si dali dostatečný prostor na budoucí reakce. Stále tak zůstává v platnosti, že budoucí změny měnové politiky budou záviset na datech, která z ekonomiky přicházejí.Americkým indexům se tak dnes příliš nedařilo. Investoři jsou poblíž maxim rozladěni z toho, že steroidy z přicházející z centrální banky mohou brzo začít vysychat. Více než dvě procenta odepsala energetika, přes jedno procento pak poklesly všechny ostatní sektory mimo utility a komunikace.Výsledky reportoval maloobchodní řetězec , kterému se sice podařilo překonat analytické očekávání. To ale nestačilo pro nastavení pozitivní nálady na tomto titulu. Zhruba hodinu po otevření se akcie krátce podívala nad včerejší závěr, brzy se ale vrátila do záporného teritoria, kde se již stabilizovala a ukončila obchodní den na úrovni -2,8 %. Jinou pohádku dnes ale napsal ochod pro kutily Lowe’s, který výsledky za poslední kvartál neurazil, ale především pozvedl svoje odhady hospodaření pro celý letošní rok. Díky tomu hned v úvodu obchodování jeho akcie raketově vystřelily a dnes si připsaly krásných 9,6 %.