Senát USA schválil opatření, které je základem pro masivní Bidenovy investice

Americký Senát dnes nad ránem nejtěsnější možnou většinou schválil nezávazné rozpočtové opatření, které bude sloužit jako základ pro masivní plán investic v objemu 3,5 bilionu dolarů (téměř 76 bilionů Kč) prosazovaný prezidentem Joem Bidenem. Návrh opatření nyní poputuje do Sněmovny reprezentantů, která jej podle amerických médií zřejmě schválí bez větších problémů. Demokraty následně čekají měsíce diskusí o finální podobě legislativního návrhu tohoto investičního souboru, proti němuž hlasitě protestují opoziční republikáni.



Senát v úterý schválil infrastrukturní investiční plán v hodnotě asi bilionu dolarů (21,7 bilionu Kč), na němž panovala shoda mezi demokraty i řadou republikánů. Návrh se týká tradiční infrastruktury, tedy výstavby a oprav mostů, železnic, dálnic nebo i rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu internetu.



Zákonodárci se následně pustili do projednávání ještě většího, nicméně nezávazného, rozpočtového opatření, jež se snaží demokraté prosadit navzdory nesouhlasu opozice. To se týká investic do takzvané lidské infrastruktury, tedy například do státem placeného vzdělávání, podpory bydlení, zdravotní péče a boje proti klimatickým změnám. Nové výdaje podle návrhu pokryje zvýšení daní pro bohaté Američany a velké podniky.



Po mnoha hodinách hlasování o desítkách pozměňovacích návrhů pak horní kongresová komora opatření schválila poměrem hlasů 50 ku 49.



O rozpočtovém opatření bude nyní hlasovat Sněmovna reprezentantů, která se podle agentury AP sejde asi za dva týdny. Pokud návrh schválí, začnou demokraté debatovat o konkrétní podobě investičního opatření, jež musí schválit jako zákon. Protože ale nejprve schválili rozpočtové opatření, budou moci využít zvláštní senátní procedury, a vyhnout se tak obstrukčním pravidlům horní kongresové komory, které by jinak znamenaly pro návrh demokratů téměř jasný konec.



Oba investiční balíky jsou součástí jednoho z hlavních Bidenových předvolebních slibů, že po pandemii covidu-19 vybuduje americkou ekonomiku "znovu a lépe". O větším návrhu prosazovaném samotnými demokraty se v příštích měsících zřejmě povedou vleklé diskuse mezi umírněnými demokraty a takzvaným progresivním křídlem strany Demokratické strany.