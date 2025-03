Pasivní Fed, ale aktivní finanční podmínky – k čemu směřují?

Jedna věc jsou sazby, druhá to, jak si jejich současnou úroveň, očekávaný budoucí vývoj a vše s tím související přeberou finanční trhy. Ty to dokonce mohou učinit způsobem, který se s aktuální vývojem sazeb moc nerýmuje a podobně se tak mohou chovat takzvané finanční podmínky. Jak to s nimi a s ekonomikou nyní vypadá v USA?



Když třeba na podzim Fed snižoval sazby, výnosy dlouhodobějších dluhopisů se nevydaly dolů, ale opačným směrem. Mohlo to souviset s očekávaným vyšším růstem nominálního produktu. Či dokonce úvahami o tom, že Fed to se snižováním přehnal a inflační tlaky nepůjdou dolů tak, jak se čekalo. Každopádně sazby šly dolů, ale výnosy dlouhodobějších dluhopisů finanční podmínky (FP) utahovaly. Následující graf ukazuje jejich konkrétní vývoj a aktuální stav, k tomu přidává vývoj finančních podmínek očištěný o vliv akciového trhu:





Zdroj: X



Akciový trh má v USA a jejich ekonomice významnou pozici, jeho pohyby mohou znatelně ovlivnit chování domácností a firem. Graf konkrétně ukazuje, že finanční podmínky se v posledních týdnech dost utáhly, pokud je ale očistíme od vliv akcií, naopak se uvolňovaly. Jenže zase z dost utažených úrovní - akcie je předtím zase hodně uvolňovaly a šly proti ostatním faktorům definujícím celkové FP (tedy hlavně dolar, dluhopisové trhy korporátní a vládní*).



V GS také ukazují, jak podle nich budou FP v následujících čtvrtletích ovlivňovat americké hospodářství. V roce 2024 jej docela znatelně stimulovaly, letos by měl s menší razancí platit opak, příští rok by se měl vliv FP posouvat do neutrálna:





Zdroj: X



Americké vládě se v posledních týdnech podařil výjimečný kousek – dokázala si v médiích získat větší prostor, než americká centrální banka. Může to být ale Pyrrhovo vítězství a celkově by si možná největší pozornost zasloužily právě finanční podmínky. Do nich se konec konců promítá vše a právě ony jsou jedním z hlavních přenosových kanálů, který ono „vše“ směřuje do ekonomiky.



Pokud se tak nyní díváme na sazby, může se zdát, že Fed pasivně vyčkává a čeká, jak se velmi pestrá situace vyvine. Ona se ale vyvíjí i na monetárně/finanční rovině i přesto, že sazby jsou beze změny. Právě přes finanční podmínky, které se konkrétně utahují. To neznamená, že Fed by měl nyní sazby radši snižovat, aby tento efekt eliminoval. Možná, že monetárně finanční utahování je nyní skutečně vhodné – pokud by hrozily obnovené inflační tlaky natolik, že by to více než vyvažovalo hrozbu zhoršení u ekonomické aktivity a na trhu práce. Určitě ale vidíme, že čekající Fed ani zdaleka neznamená čekající monetárně – finanční prostředí. Naopak, pasivní uvolňování, či utahování je naprosto běžným jevem, který probíhá i nyní.



*Zajímavé může být cyklické chování jednotlivých trhů a jejich vliv na FP: Dluhopisové trhy mohou fungovat jako tlumič, akciové spíše jako akcelerátor. V útlumu totiž výnosy dluhopisů vládních klesají a tím uvolňují FP, ale klesá i akciový trh a tím FP utahuje. A zrcadlově to probíhá během boomu.