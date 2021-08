Červencová výroba aut v Británii byla nejnižší od roku 1956

Výroba osobních automobilů v Británii v červenci meziročně klesla o téměř 38 procent na 53.438 vozů. To představuje nejnižší červencovou úroveň od roku 1956. Informoval o tom dnes britský svaz výrobců a prodejců aut SMMT. Na produkci britského automobilového průmyslu mají negativní vliv globální nedostatek polovodičů a opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým se řada pracovníků nacházela v izolaci.



"Tato čísla jasně ukazují mimořádně obtížné podmínky, kterým výrobci osobních aut v Británii nadále čelí," uvedl šéf SMMT Mike Hawes. Upozornil, že negativní dopad koronavirových opatření by se sice měl díky jejich nedávným úpravám zmírnit, ale globální nedostatek polovodičů podle něj zatím nepolevuje.



"Britský automobilový průmysl dělá vše, co je v jeho silách, aby udržel výrobní linky v chodu," prohlásil Hawes. Britská produkce osobních aut je určena převážně pro export, v červenci směřovalo do zahraničí více než osm z deseti vozů vyrobených v Británii.