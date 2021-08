Tisk: Čína chce zamezit firmám s citlivými uživatelskými daty vydávat akcie v USA

Peking chystá nová pravidla, která zamezí vstoupit na akciové trhy ve Spojených státech čínským firmám, jež mají velké množství citlivých údajů o spotřebitelích. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Podle něj tento krok patrně odradí zejména čínské internetové firmy, aby se snažily vstoupit na některou z amerických burz.



Čínská komise pro regulaci akciových trhů (CSRC) v uplynulých týdnech některým společnostem a mezinárodním investorům sdělila, že nová pravidla zamezí podnikům, které mají citlivé údaje o spotřebitelích, vstoupit na akciové trhy v zahraničí. Zástupci čínského burzovního regulátora uvedli, že firmám, které zacházejí s méně citlivými daty spotřebitelů, například farmaceutickým společnostem, patrně čínské úřady vstup na akciové trhy v zahraničí schválí.



Nová pravidla pravděpodobně pomohou Pekingu lépe kontrolovat složitou firemní strukturu, kterou největší technologické firmy v Číně využívají, aby obešly omezení zahraničních investic. Čína považuje odvětví, jako je internet, telekomunikace a vzdělávání, za citlivá z politických nebo bezpečnostních důvodů.



Čínští technologičtí giganti, jako je Alibaba Group, Didi Global či Tencent Holdings, využívají pro vstup na akciové trhy ve Spojených státech vlastnickou strukturu označovanou zkratkou VIE, z anglických slov Variable Interest Entity. Funguje to tak, že čínská mateřská firma založí pobočku, zpravidla v daňovém ráji, a tyto dvě firmy pak mezi sebou mají dohodu o ekonomickém podílu. Investoři si tedy nekupují podíl v čínské společnosti, ale ve firmě se stejným názvem.