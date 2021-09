Rozbřesk: Mzdy rostou dvouciferně, mezi odvětvími však existují velké rozdíly…

České mzdy v druhém kvartále výrazně zrychlily svoji dynamiku na 11,3 % (meziročně), což jenom zapadá do obrázku rychle oživující spotřeby domácností jako hlavního tahouna probíhajícího oživení. Za dvouciferným meziročním růstem však zásadním způsobem stojí nízká srovnávací základna z minulého roku – v druhém kvartále 2020 vrcholila pandemie a mzdy v některých odvětvích prudce poklesly.



Mzdy s výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví rostly napříč všemi odvětvími, nejvíce díky mimořádným příplatkům v odvětví zdravotní péče (+43,8 % meziročně) a pak v odvětvích s nejvyšším poklesem mezd v uplynulém roce – pohostinství a hoteliérství. Pokud však nahlédneme pod pokličku dnešních čísel, vidíme, že napříč odvětvími existují velké rozdíly v tom, jak se poprala s pandemií od jejího počátku.



V některých odvětvích jako by pandemie neměla na dynamiku mezd prakticky žádný dopad – to je případ pracovníků v odvětví IT, kde mzdy rostly dál nerušeně skrze celou pandemii a jsou skoro 8 % nad předpandemickými úrovněmi. Naopak pracovníci v pohostinství a hoteliérství i přes raketový růst mezd za poslední rok zůstávají více než 4 % pod předkrizovými covidovými úrovněmi na méně než třetině průměrné mzdy v sektoru IT. A pak jsou tu odvětví, která zažila velice prudký propad mezd v uplynulém roce (častokrát dvouciferný).

Ale v tuto chvíli již mzdy rostou natolik rychle, že „ztracený čas“ kompenzují – to je případ odvětví real-estate, kde přes masivní propady mezd v roce 2020 se už letos mzdy dostaly 5 % nad předcovidové úrovně. To je částečně i obrázek, který vidíme při pohledu do páteřních odvětví české ekonomiky – průmyslu a stavebnictví. Podle průzkumů mezi podnikateli obě odvětví naráží na problémy s „nedostatkem lidí“. V průmyslu hlásí nedostatek pracovníků jako vážný problém čtvrtina firem, zatímco ve stavebnictví potýkajícím se s nedostatkem pracovníků ze zahraničí to ovlivňuje negativně přes 40 % dotázaných podniků. A vidět je to i na mzdách. Ty ve stavebnictví i v průmyslu jen krátce poklesly na jaře roku 2020 a od té doby zase dál rostou - v tuto chvíli jsou 5-7% nad předkrizovými úrovněmi.







V páteřních odvětvích tak firmy čelí daleko napjatějšímu trhu práce než ve většině ostatních zemí Evropské unie, a to hraje teoreticky do karet zaměstnancům. Otázkou tedy je, jaké mzdové nárůsty si vyjednají zaměstnanci během dalších měsíců tváří v tvář rostoucí inflaci. Bude na to čekat i ČNB, pro kterou je rychlý růst mezd a spotřeby jedním z argumentů pro vyšší úrokové sazby.



TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v pásmu 25,30-25,40 EUR/CZK, a příliš se jí nechce do dalších zisků. Uvidíme, zda jí dnes pomůže silný růst domácích mezd (úvodník) a čísla z amerického trhu práce…, vyčkávat bude zejména na reakci na dolaru, jehož ztráty z posledních dní se všem středoevropským měnám zamlouvaly.



Zahraniční forex

Eurodolar se dostal na dostřel hranice 1,19 a je dost možné, že odpolední americká data jej posunou blíže směrem k hranici 1,20.

Odpoledne budou totiž zveřejněny srpnové statistiky z trhu práce a podnikatelská nálada v sektoru amerických služeb. Jak již naznačily podobné údaje z předchozích dnů - koronavirová delta varianta má opět za následek zpomalení americké ekonomiky.



Akcie

Akcie v zámoří se včera obchodovaly spíše smíšeně. Indexy ve větším rozletu bránily většinou technologické tituly. Výrazněji dnes oslabili i vydavatelé platebních karet Visa či Mastercard. Jejich akcie klesaly o více jak dvě procenta. V případě Visy se hodnota akcií dostala pod 200denní klouzavý průměr. Klesaly i akcie společnosti Virgin Galactic poté, co federální úřad pro letectví zatím nepovolil lety do vesmíru, dokud nebude hotové prošetření bezpečnosti těchto letů. Netflix výrazně posiloval po zvýšeném doporučení od Citigroup, Výrobce elektrických vozů Tesla dočasně pozastavil výrobu v Šanghaji z důvodu nedostatku čipů. Wall Street závěr: Dow Jones +0,4 %; S&P +0,3 % Nasdaq +0,1 %.