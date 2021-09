Americký trh práce překvapil, doléhá na dluhopisy i akcie

Srpnový report z amerického trhu práce dodal překvapivá čísla. Největší šok přinesl velice slabý nárůst zaměstnanosti, když pracovních míst přibylo jen 235 tisíc namísto odhadovaných 725 k. Předchozí měsíc to bylo (po revizi) 1,053 milionu. Kromě nejvíce sledovaného údaje ale překvapily také mzdy, které se zvedly meziročně o 4,3 pct po červencových 4,1. Namísto očekávaného zpomalení tedy naopak zrychlily.

Zaměstnanost v srpnu ovlivnilo hlavně to, že se přestali nabírat lidé do pohostinství a do veřejných institucí. Zvláště v případě prvního ze sektorů je samozřejmě dost možné, že důležitou roli sehrála opatrnost při šíření delty, která by mohla opět zasáhnout poptávku po službách. V dalších segmentech trhu už tak velké rozdíly oproti červenci nejsou, ačkoli tvorba nových míst ochabla i v obchodě a dopravě, průmyslu nebo specializovaných službách.

Se strukturou nových zaměstnanců částečně souvisí i vývoj mezd. Kdyby pokračovalo nabírání zaměstnanců s podprůměrnými mzdami, statistiku by to drželo víc na uzdě. To se nestalo a mzdy slušně zrychlily. I tak se ale podle nás projevuje to, co firmy píší třeba do průzkumů ISM. Problém nalézt vhodné zaměstnance ukazuje na nesoulad nabídky a poptávky a uchazečům je obecně třeba nabízet víc.





Průzkum v domácnostech trochu mírní dojem z firemních čísel o zaměstnanosti. Podle něj byl růst zaměstnanosti výraznější a míra nezaměstnanosti klesla na 5,2 z 5,4 procenta. To je hodnota, která se pro srpen očekávala.

Z tržního pohledu je zásadní, jak mohou data ovlivnit postoj Fedu. Domníváme se, že si skupiny jestřábů i holubic v reportu najdou své, takže spíše dojde k upevnění jednotlivých názorů než k tomu, aby se přesouvaly síly mezi skupinami. Na jednu stranu mzdy ukazují na utaženost trhu práce, který může přispívat k udržení inflace na vyšších úrovních po delší dobu, na stranu druhou dal report za pravdu těm, kdo se báli delty a chtěli vyčkat s odebíráním měnové podpory. Druhá ze skupin je přitom větší a mezi hlasujícími členy měnového výboru tento opatrný názor podle nás jasně převládá. Hlavním zástupcem je předseda Powell, který tak může pokračovat ve své rétorice, že se utažení politiky nesmí uspěchat. Podle nás ani po nové mzdové statistice nebude mít problém hovořit o přechodně vyšší inflaci, přestože se tato přechodnost stále protahuje. Argumentem by mohlo být také ukončování mimořádné vládní podpory v nezaměstnanosti, které má potenciál utaženost trhu práce trochu zmírnit.

Agresivnějšího přístupu Fedu se neobáváme po datech více než před nimi a z tohoto pohledu nepovažujeme report za výrazně negativní pro akcie. Nepříznivý by spíše mohl být aspekt narušení rychle probíhajícího oživení, tedy že pomaleji rostoucí zaměstnanost dolehne na dynamiku poptávky. Tento aspekt by však měl zůstat ve stínu měnové politiky.

Finanční trhy se ovšem po prvotních rozpacích dostávají pod tlak. Výnosy dluhopisů nejprve klesly, ale nyní slušně rostou, později se přidal pokles akcií, a to zejména v Evropě. Eurodolar se posunul mírně výš a momentálně se usazuje u 1,1900.