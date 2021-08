Hlavní ekonom francouzské investiční banky Natixis Patrick Artus poukazuje na to, že americký trh práce „je široce považován za efektivnější než trh evropský“. Ekonom se ale ptá, proč tedy v USA ve srovnání s eurozónou klesá zaměstnanost? Jaké je možné vysvětlení?



Následující graf srovnává míru zaměstnanosti v USA a eurozóně. Počet zaměstnaných k populaci ve věku 20 – 64 let dosahoval v eurozóně v polovině devadesátých let méně než 70 %, v USA to bylo 76 %. Nyní je ale míra zaměstnanosti v Evropě blízko 80 %, zatímco v USA to je asi 75 %:







Podle ekonoma tedy graf ukazuje, že ve skutečnosti se strukturálně americký trh práce výrazně zhoršil. Vysvětlení ale podle Artuse nelze hledat v tom, že by v USA byla cena práce příliš vysoko, protože zde je naopak rozdělení příjmů vychýleno směrem ke kapitálu. Nelze na druhou stranu ani uvažovat o tom, že by ve Spojených státech byly příliš nízké mzdy ve skupině lidí s nižšími příjmy, kteří by tak kvůli tomu následně opouštěli pracovní sílu. Artus totiž tvrdí, že zaměstnanost v USA klesá zejména u lidí s vyššími příjmy a vyšším vzděláním.



Na druhou stranu lze ve Spojených státech pozorovat rostoucí nesoulad mezi tím, jaké dovednosti požadují firmy a jaké nabízí uchazeči o práci. Na straně vzdělání a kvalifikace je přitom podle ekonoma situace v USA a Evropě podobná. K tomu v Evropě roste zaměstnanost u lidí starších 60 let. V neposlední řadě pak Artus zmiňuje údajné zhoršování zdravotního stavu Američanů a jejich klesající mobility. Obojí podle něj pomáhá vysvětlovat vývoj popsaný v grafu.



Artus tedy uzavírá svou úvahu s tím, že příčinou mezery mezi vývojem zaměstnanosti v eurozóně a USA není nízká ziskovost amerických firem, mzdové tlaky a podobně. Jde o faktory, jako je zmíněná mobilita, zdraví lidí a rostoucí nesoulad v tom, co firmy požadují a co lidé mohou nabídnout na straně kvalifikace a dovedností.



Zdroj: Natixis