Velkoobchodní ceny elektřiny dnes překonaly historický rekord z roku 2008

Velkoobchodní ceny elektřiny jsou dosud nejvyšší. Elektřina s dodávkou na příští rok se na pražské energetické burze obchoduje za 94 eur (asi 2400 korun) za megawatthodinu (MWh). Cena tak překonala dosavadní rekord z 1. července 2008, kdy dosáhla 90 eur za MWh. S odkazem na data středoevropské energetické burzy Power Exchange Central Europe (PXE) to na twitteru uvedla polostátní energetická společnost .

— Skupina ČEZ (@SkupinaCEZ) September 7, 2021

Analytici, které už dříve oslovila ČTK, se shodují v tom, že velkoobchodní ceny elektřiny ženou nahoru hlavně rekordní ceny emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry. Cena emisních povolenek v Evropské unii minulý týden poprvé překročila 60 eur (přes 1500 Kč) za tunu, aktuálně podle dat burzy Intercontinental Exchange (ICE), která ceny sleduje, cena činí kolem 62 eur za tunu.Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005. Za poslední rok se cena povolenek zhruba zdvojnásobila. Přispěly k tomu ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu. Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň ČTK na konci srpna řekl, že neexistuje prakticky scénář, podle kterého by elektřina v Evropě v příštích letech zásadně zlevňovala."Při současném podílu špinavých a čistých zdrojů energie a současných cenách energie a povolenek činí povolenky zhruba deset procent ceny energií. Pokud nyní domácnost platí zhruba 2000 korun měsíčně za energie, tak každé další euro zdražených povolenek bude znamenat zhruba čtyři koruny měsíčně v nákladech. V nepřímých nákladech však stoupne cena energií kvůli dražším povolenkám ještě více. Investice do čistších zdrojů energie stojí nemalé prostředky, přičemž i ty v konečném důsledku musí zaplatit spotřebitel," uvedl Bartoň.Analytici odhadují, že ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají experti nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově o deset procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun