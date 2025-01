Fidelity International: Přístup k silným akciovým trhům díky kvalitním hodnotovým ETF

Nedávné zlepšení makroekonomického prostředí vedlo Fidelity International ke zvýšení dlouhodobých očekávání ohledně výnosů z akcií. Vysoké ocenění zůstává v některých částech trhu rizikem. Investoři by proto měli zvážit fondy Quality Value ETF, které se snaží zachytit růst akciových trhů prostřednictvím diferencovaného přístupu k hodnotovému investování.

• Fondy Fidelity International Quality Value ETF jsou navrženy tak, aby fungovaly jako regionální akciové bloky, z nichž lze s ohledem na nákladovou efektivnost, stavět v rámci širších strategií alokace aktiv nebo je lze využít jako samostatná portfolia zaměřená na hodnotu a výsledky.



• Využívají zdokonalenou, vlastní definici „hodnoty“, která zohledňuje i vliv takových aktiv, na která si nejde „sáhnout“, jako je výzkum a vývoj. Lépe reflektují moderní síly podporující hodnotu podniku, a zároveň se zaměřují na vysoce kvalitní společnosti tak, aby poskytly další vrstvu ochrany před rizikem a vyhnuly se „hodnotovým pastem“.



• Kontrolují expozici vůči sektorům a zemím, aby se vyhnuly nežádoucím zkreslením v závislosti na tržních makrofaktorech a omezily chyby ve sledování a zároveň zmírnily rizika koncentrace trhu.

Makroekonomický výhled se zlepšil po výsledku prezidentských voleb v USA a po rozhodnutí Číny posílit svojí stimulaci růstu, tak jak bylo slíbeno dříve, což vedlo k rozsáhlé revizi zisků ve většině regionů, a to směrem k lepšímu.

Využití „Trumpova efektu“

Snížení daní, deregulace a obchodní protekcionismus jsou některé z očekávaných důsledků nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA. To má potenciál podpořit očekávání u mnoha podniků, což posílí výhled akciových trhů, nicméně širší makroekonomické důsledky mohou představovat i určité výzvy. Například silnější fiskální výdaje a cla by mohly vést k vyšší inflaci a úrokovým sazbám, což by zase mohlo negativně ovlivnit ocenění akcií a ziskovost nekvalitních a zadlužených podniků.

Je pozoruhodné, že Fed na prosincovém zasedání nastolil víc jestřábí tón a trhy nyní počítají s menším počtem snížení sazeb do konce roku 2025. Vzhledem ke zvýšeným geopolitickým rizikům bychom proto mohli být svědky většího rozdělení výnosů na akciových trzích, takže pro investory bude důležité využívat rizikově orientované strategie s potenciálem zachytit růst akcií a zároveň se orientovat v přetrvávající ekonomické nejistotě.

Vyhnout se iracionálnímu přehánění

Je také důležité si uvědomit, že ocenění akciových trhů se v některých oblastech zvýšilo, zejména v některých oblastech USA, kde se vedoucí postavení na trhu v poslední době soustředilo do několika akcií megacaps. Vzhledem k tomu, že akcie z USA tvoří většinu rozvinutého světového akciového trhu (podle kapitalizace je to více než 70 % na začátku roku 2025), mohla by tato komprese komplikovat globální akciové výnosy. Vyhnout se tomuto riziku by proto mělo být klíčovým hlediskem v alokaci aktiv při posuzování možností pořízení akcií.

Ti, kteří se chtějí chránit před možnou kompresí, by se měli poohlédnout po strategiích, které pozorují indexy vážené tržní kapitalizací, protože ty ze své podstaty převažují drahé akcie. Domníváme se, že je namísto toho vhodné zvolit prozíravější přístup, který se zaměří na atraktivně oceněné společnosti a omezí expozici v oblastech, kde se vyšplhala úroveň ocenění na potenciálně nadměrnou úroveň.

Překonání nedostatečné výkonnosti hodnotového faktoru

Vyhýbání se nadhodnoceným akciím je sice logické, ale je také důležité si uvědomit, že tradiční hodnotové strategie v posledních letech obecně nedosahovaly lepších výsledků než širší akciový trh. Částečně i proto, že technologické inovace, změna chování spotřebitelů a následné narušení u některých odvětví prospěly společnostem, které významně investovaly do výzkumu a vývoje, aby mohly dál rozvíjet své podnikání.

To se odráží v rychlém růstu výdajů na výzkum a vývoj za posledních 20 let, které vynaložilo mnoho současných předních podniků (obrázek 1). Tyto firmy by se v tradičních hodnotových hodnoceních obvykle zobrazovaly hůře, právě proto, že mají velké investiční výdaje.

To neznamená, že hodnotové investování je mrtvé; hodnotoví investoři by se ale měli spíš snažit identifikovat nehmotné faktory hodnoty firem, a zohlednit je ve svých investičních procesech. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je ocenit, kapitalizovat a amortizovat hodnotu nehmotných aktiv výzkumu a vývoje v rámci širších hodnotových hodnocení (např. výpočty poměru EBITDA k hodnotě podniku, účetní hodnoty k ceně a budoucího zisku k ceně). Tento přístup může odhalit příležitosti ve společnostech, jejichž inovace a následný potenciál dlouhodobého růstu představuje hodnotu už dnes. Může tak překlenout mezeru mezi tradičními hodnotovými a růstovými investičními strategiemi s cílem zvýšit výnosy.



Obrázek 1: Celosvětové výdaje firem na výzkum a vývoj

Pouze pro ilustraci. Zdroj: WIPO. Data jsou v eurech, měřeno podle směnných kurzů na konci roku 2022.