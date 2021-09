ECB mírně utlumí nouzové nákupy dluhopisů. Zotavování eurozóny postupuje

Evropská centrální banka mírně zvolní nákupy aktiv v nouzovém programu PEPP, který zavedla na podporu ekonomiky eurozóny v reakci na koronavirovou pandemii. Úrokové sazby dnes podle očekávání ponechala beze změn na extrémně nízké úrovni; hlavní sazba pro refinanční operace tedy zůstává na nule a depozitní sazby na záporných -0,5 procenta. Centrální banka také zlepšila svůj odhad pro letošní hospodářský růst eurozóny na 5 procent z dosud očekávaných 4,6 procenta.

President Christine @Lagarde introduces the economic growth outlook for the euro area.

Banka podle dnešního prohlášení dospěla k závěru, že pokrok ve sledovaném ukazateli základní inflace je dostatečný, aby byl konzistentní s inflací stabilizující se na dvou procentech ve střednědobém horizontu. "To může také implikovat přechodné období, během kterého bude inflace mírně nad cílem," stojí v dnešním prohlášení.

Banka také zvedla svůj odhad letošní inflace (proti své červnové prognóze) na 2,2 %.

President @Lagarde introduces the inflation outlook for the euro area.

Euro po oznámení ECB rostlo k dolaru o 0,2 % na 1,1836 EURUSD, pak ale průběžné zisky umazalo a naposledy bylo na 1,1816 EURUSD.

"Dáma se nesnižuje," řekla prezidentka ECB Christine Lagardeová na tiskové konferenci, kde vysvětlovala rozhodnutí měnového výboru. Použila k tomu obrat připomínající slavné prohlášení britské premiérky Margaret Thatcherové "dáma se neotáčí". "To, co jsme dnes jednomyslně udělali, je kalibrace tempa nákupů, abychom dosáhli našeho cíle, kterým jsou příznivé podmínky financování. O tom, co bude následovat, jsme nejednali," dodala.

ECB dosud nakupovala dluhopisy v pandemickém programu nákupů aktiv tempem 80 miliard EUR za měsíc. Celkový objem nouzového programu ECB dnes přitom ponechala na 1,85 bilionu EUR a délku je ho trvání nejméně do konce března 2022. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že ECB sníží nákupy dluhopisů v příštích třech měsících na 60 až 70 miliard eur.

ECB také zopakovala, že je nadále připravena náležitě upravit všechny své nástroje tak, aby zajistila, že se inflace ve střednědobém horizontu stabilizuje na 2% cíli. Potvrdila i svá ostatní opatření, mimo jiné nákupy na základě svého staršího podpůrného programu APP, politiku reinvestic a program půjček bankám (LTRO).

Prezidentka ECB Christine Lagardeová dnešní rozhodnutí vysvětlila na tiskové konferenci:

Rozhodnutí zvýšit očekávaný růst pro tento rok ECB vysvětlila tím, že ekonomika eurozóny se zotavuje z ničivé pandemie rychleji, než většina expertů očekávala. Lagardeová uvedla, že eurozóna je na cestě k silnému růstu ve třetím čtvrtletí a ECB předpokládá, že hospodářská aktivita bude do konce roku na úrovni před pandemií. Zdůraznila, že vyhlídky na budoucí oživení stále závisejí na pokračujícím úspěchu evropského očkovacího programu a na počtu nakažených ve světě. Ekonomika eurozóny se ale zotavuje.

Ke zvýšení prognózy pro letošní inflaci přiměly ECB vyšší ceny komodit, omezení výroby a nárůst spotřeby. Lagardeová uvedla, že nová prognóza sice počítá s inflací nad dvouprocentním cílem ECB, očekává se ale, že současný růst cen je dočasný a že střednědobá inflace zůstane výrazně pod cílem. V příštím roce by měla inflace podle ECB zpomalit na 1,7 procenta a v dalším roce na 1,5 procenta.

Zdroje: ECB, Reuters, ČTK