Rozbřesk: ECB dnes může snížit nákupy dluhopisů. Euro by zpevnilo

ECB dnes může sáhnout k lehkému útlumu pandemického programu PEPP. V podobném duchu hovořil hlavní ekonom Lane (jinak holubice), který v posledních týdnech zdůrazňoval, že jakákoliv úprava nákupů je “operativní změnou” a ne “trvalou změnou v kurzu” měnové politiky (začátkem “taperingu”, o kterém uvažuje Fed). Lane navíc hovořil o tom, že současné tempo programu PEPP je mimořádně rychlé (okolo 80 miliard eur za měsíc) a ECB o něm rozhodla v březnu, ve chvíli kdy se na trzích výrazně utáhly podmínky pro financování z trhů. Od té doby se však situace viditelně vylepšila a ECB také bude mít v ruce novou prognózu ukazující na rychlejší růst inflace (minimálně v nejbližších kvartálech). To vše mohou být argumenty pro lehké snížení tempa nákupů v programu PEPP (z 80 k 60 miliardám eur za měsíc).



Výraznější změny jsou však málo pravděpodobné a řada centrálních bankéřů bude možná chtít odložit i tento malý krok až na prosincové setkání. Hlavním argumentem holubic zůstane skutečnost, že i přes vyšší inflační výhled na nejbližší kvartály, zůstane inflace na horizontu prognózy (18 měsíců+) viditelně pod cílem. Podle nás taková prognóza část inflačních rizik nutně podceňuje - výrobní inflace může kvůli rozbitým výrobním řetězcům zůstat delší dobu vysoká a průsaky do spotřebních cen mohou být trvalejší. To je však zatím v rámci ECB minoritní názor, ke kterému se kloní kromě Jense Weidmanna z Bundesbanky jen několik dalších hlasů.



Pokud tedy dnes ECB omezí nákupy, půjde o kosmetickou změnu, doprovázenou pravděpodobně velmi holubičími komentáři - na jedné straně akcentujícími připravenost kdykoliv nákupy zrychlit a současně podtrhujícími nutnost držet sazby dlouhou dobu na stávajících úrovních. K definitivnímu obratu dojde podle nás na prosincovém zasedání, kde ECB oznámí konečný útlum pandemického programu PEPP..., pokud vše dobře půjde, do poloviny roku 2022. Výpadek pandemického programu však bude podle nás z velké části (z poloviny až dvou třetin) nahrazen tradičním programem APP.



Pokud máme pravdu a ECB se dnes odhodlá k mírnému snížení nákupu dluhopisů, může z toho profitovat euro a výnosy německých bundů půjdou vzhůru. V opačném případě se opět načas může na výsluní vrátit americký dolar.





*** TRHY ***



Koruna

Slabé akcie, silnější dolar a zhoršující se pandemická situace v Evropě, nic z toho se koruně příliš nelíbí. Na druhé straně ale před sebou máme zasedání ECB - pokud pomůže euru na frontě s dolarem, bude se to koruně také líbit. A v pátek nás čekají další vysoká domácí inflační čísla. Uvidíme, zda to české měně bude stačit k tomu, aby zlomila negativní sentiment z posledních dní.



Zahraniční forex

Eurodolar před dnešním zasedáním ECB sestoupil blíže hranici 1,18, přičemž dolar mohl být lehce podpořen rétorikou Fedu, která stále naznačuje, že centrální banka je připravena do konce roku oznámit útlum měnové expanze (tentokrát to byl člen FOMC Williams).

Trh bude dnes ve střehu při komunikaci výstupů ze zasedání ECB. Je extrémně těžké odhadnout, jak jsou aktuální tržní očekávání, ale pokud ECB bude komunikovat útlum pandemického programu pro nákup dluhopisů již dnes (viz úvodník), pak by z toho euro mohlo krátkodobě těžit.



Ačkoliv včerejší zasedání NBP nepřineslo žádné změny, jeho výstupy jsou velmi důležité, neboť ukazuje na to, že polská centrální banka stále považuje extrémně vysokou inflaci za dočasnou a hodlá provozovat současnou velmi uvolněnou měnovou politiku (zahrnující také intervence proti zlotému). Pro polskou měnu to není nic povzbudivého, neboť vysoká inflace v Polsku bude přetrvávat, a tudíž reálné úrokové sazby budou velmi negativní a budou činit zlotý neatraktivní. To se v situaci, kdy např. Fed utáhne svoji politiku, může stát pro zlotý velkou komplikací a polská měna může poměrně výrazně oslabit. Takové riziko bude stále ve vzduchu dokud NBP zásadněji nezmění svůj postoj, což se velmi pravděpodobně neodehraje až do zveřejnění nové prognózy v listopadu.



Ropa a zlato

Západotexaská lehká ropa, tedy ropa WTI si připsala 1,4 % a obchodovala se tedy za 69,33 USD za barel. Drahý kov, konkrétně zlato se obchodovalo na podobných úrovních jako předchozí den a to za 1788 dolarů za unci.



Akcie

Index Dow Jones Industrial Average klesal již třetí den řadě. Technologický Nasdaq Composite po pokračování v rally v předchozích dnech a úterních rekordech včera odepsal a zdá se, že ani tento index se nevyhne typickým podzimním korekcím. Ze sektorů zvítězily utility a slabší byly naopak technologie, NEE +1,66, MSFT +0,01 % %. Akcie Alibaba Group Hld. se propadly o téměř 3 procenta a vymazaly tím úterní zisky. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (35.031 b.), S&P 500 o 0,1 % (4.514 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,6 % (15.286 b.).