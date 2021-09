Globální letecké cestování se podle Boeingu vrátí na úroveň před pandemií v roce 2024

Globální letecká doprava se na úroveň před pandemií vrátí za dva a půl roku, odhaduje americký výrobce letadel . Nejdéle bude trvat zotavení u dlouhých mezinárodních linek, uvádí dále dnes zveřejněná prognóza. Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) loni klesl počet přepravených pasažérů o 60 procent na 1,8 miliardy a odvětví přišlo o 126 miliard dolarů (2,7 bilionu Kč).



"Na úroveň dopravy v roce 2019 se odvětví vrátí do konce roku 2023 až začátku roku 2024," řekl viceprezident společnosti pro obchodní marketing Darren Hulst. Vnitrostátní doprava se zotaví dříve, dodal.



Americký výrobce letadel zvýšil svůj výhled, kolik nových letadel bude světová letecká doprava v příštích 20 letech potřebovat. Do roku 2040 to podle něj bude 43.610 nových komerčních letadel, což je o něco více než 43.110 strojů, které předpovídal loni. Jejich celková hodnota bude činit 7,2 bilionu dolarů.



Stále větší podíl nových letounů bude směřovat na Blízký východ a do Asie. Čína patrně nahradí Spojené státy na pozici největšího leteckého trhu na světě. Tento výhled je stále nižší než prognóza před pandemií, kdy uváděl, že potřeba bude během dvaceti let činit 44.040 letadel.