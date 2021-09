iPhone 13 s delší výdrží, hodinky s větším displejem. Co ještě představil Apple na klíčové prezentaci?

Americká technologická společnost dnes představila novou generaci svých chytrých telefonů iPhone. Přístroje iPhone 13 budou vybaveny novým čipem A15 Bionic, který jim zajistí vyšší výkon. Jejich cena bude v České republice začínat na 19.990 Kč.



Firma představila rovněž nové verze svých počítačových tabletů iPad a hodinek Watch. Nové hodinky nabídnou například větší displej a rychlejší nabíjení.



"Zdá se, že opravdu neoznámili nic revolučního. Ale samozřejmě jako obvykle ohlásili dostatek vylepšení, aby mezi spotřebiteli přinejmenším vyvolali určité nadšení," uvedl Rick Meckler z investiční společnosti Cherry Lane Investments. Akcie společnosti klesají hodinu před zavřením Wall Street o více než jedno procento.

Nové telefony iPhone 13 mají menší výřez na horním okraji obrazovky. Větší baterie by měla zajistit delší životnost na jedno nabití, a to až o 1,5 hodiny více proti loňským modelům. Zlepšení nastalo u fotoaparátů, u jednoho lze najít širokoúhlé čočky s velkým senzorem, který zachytí o 50 % více světla. Dalším zlepšením je nový režim při natáčení videí, který dokáže udržet zaostření na pohybujícím se objektu.

