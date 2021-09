Institut Ifo letos v Německu očekává nejvyšší inflaci za 30 let

Růst spotřebitelských cen v Německu letos bude nejvyšší za téměř 30 let, odhaduje mnichovský výzkumný institut Ifo. Míra inflace by měla vystoupit na tři procenta z 0,5 v loňském roce. Na příští rok institut očekává inflaci v rozmezí dvou až 2,5 procenta. I tak ale ceny porostou výrazně rychleji než v polovině minulého desetiletí, uvedl institut ve svém dnešním sdělení.



Podle výzkumníků Ifo je za letošní vysokou inflací především koronavirová pandemie. Například ceny energií loni kvůli krizi klesly, letos jsou ale na rekordech. Spolková vláda loni také přechodně snížila daň z přidané hodnoty.



Více než tříprocentní míru inflace oznámil německý statistický úřad naposledy v roce 1993. V tom roce se spotřebitelské ceny zvýšily o 4,5 procenta, od té doby už o více než tři procenta za rok nestouply. Dvouprocentní inflace byla v Německu naposledy v roce 2012, posléze ceny rostly pomaleji.



Ifo upozorňuje, že existují faktory, které by růst cen mohly urychlit ještě více, než nyní předpokládá. Je mezi nimi růst cen energií, nebo by se také mohla projevit snaha spotřebitelů dohnat nákupy po koronavirové pauze.



Rostoucích cen se obává celá Evropa i Spojené státy. V České republice míra inflace v srpnu překonala čtyři procenta a je nejvyšší od listopadu 2008.



Německý ministr hospodářství Peter Altmaier dnes podle agentury Reuters zopakoval, že není důvod pochybovat o nynějších odhadech, že největší evropská ekonomika letos poroste o 3,5 procenta a že příští rok se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší ještě o trochu více, konkrétně o 3,6 procenta. Dodal, že německé hospodářství dosáhne na úroveň před pandemií nejpozději začátkem roku 2022.