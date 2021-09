Americký trh jako celek není moc atraktivní, opak platí o malých společnostech, říká strategička BofA

Jill Carey Hall z má cíl pro index S&P 500 pro letošní rok pod současnými hodnotami indexu, pro rok příští je cíl již nad nimi. Na CNBC strategička mimo jiné hovořila o tom, že investoři jsou nyní v euforii, valuace se nachází vysoko, a to s sebou nese rizika.



Hall připomněla, že minulý rok táhly ceny amerických akcií nahoru zejména rostoucí valuace, nyní tuto štafetu přebírají zisky obchodovaných společností. Očekávání jsou ale i tak nastavena vysoko a panuje zmíněná euforie. Marže firemního sektoru se zatím drží, podle strategičky by se ale na nich mohly začít projevovat rostoucí náklady, včetně těch mzdových.



K možným negativním tlakům na marže by se mohl přidat efekt taperingu. Tedy to, že Fed může začít s omezováním nákupů aktiv a následně tyto nákupy úplně ukončit. Dohromady to podle strategičky znamená, že prostor pro další růst cen amerických akcií je „dost omezený“. Lepší by to mohlo být příští rok, ale ani zde se nedají čekat nějaké výrazné zisky.





Hall tedy míní, že americký trh jako celek není v současnosti moc atraktivní, ale jsou na něm oblasti, kde platí opak. Mezi ně patří například akcie menších společností v případě, že nedojde k většímu ochlazení v americké ekonomice. Tento segment trhu si podle strategičky vedl velmi dobře na počátku letošního roku, pak se situace otočila, ale nyní by mohl opět vykazovat lepší výsledky.

Malým společnostem by mohly pomoci i celkově vyšší investiční výdaje firemního sektoru, které může táhnout i rostoucí snaha společností o opětovný přesun výroby a jejich aktivit zpět do Spojených států (takzvaný reshoring jako opak offshoringu). Menší firmy také více těží z otevírání ekonomiky, protože řada z nich je aktivní ve službách. A strategička poukázala i na to, že jejich valuace se nachází relativně nízko – viz následující graf, který porovnává PE menších společností s valuací celého indexu:



Hall dokonce míní, že akcie menších firem mají zejména kvůli své valuaci lepší dlouhodobý výhled na akcie firem velkých. U nich by se pak podle svých slov zaměřila na firmy, které nabízí vyšší dividendový výnos a zároveň by měly být schopné dividendy navyšovat. To jsou totiž podle strategičky tituly vhodné pro prostředí nízkých sazeb a zároveň vyšších inflačních tlaků. Patřit by sem měly společnosti z energetiky, materiálů či finanční tituly.



Zdroj: CNBC