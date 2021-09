Krach čínského obra se může přelít do celého světa

Nervozita z Číny spojená s možným bankrotem místního developera China Evergrande Group se přelila do obchodování v Evropě a následně zasáhla i zámořské trhy. Výprodeje se týkaly bez výjimky všech sektorů a hlavní indexy zakončily obchodní den dokonce téměř 2 % pod pátečními závěry. Nejvýrazněji byl zasažen energetický sektor s poklesem 3 % a finanční sektor, který propadl o 2,2 %. Případný krach obrovské developerské společnosti se totiž může přelít do bohatství domácností v Číně, zasáhnout tak mezinárodní obchod a v dnešním globalizovaném světě poškodit ekonomické subjekty i daleko za čínskými hranicemi. Nervozita je tak na trhu cítit značná, tím spíše, že jsme zatím na začátku celé kauzy a scénářů je na stole celá řada, málokterý ale vypadá růžově.Část letošních zisků odevzdávají technologičtí giganti jako (-2,1 %) nebo (-3,1 %). Propady se nevyhnuly ani automobilkám (Ford -5,2 %) nebo platebním institucím (Visa -0,8 %). Index S&P sedm měsíců v řadě dokázal poslední den měsíce uzavírat výše, než první den otevíral. To již v tomto měsíci pravděpodobně nedokáže. Od začátku září poklesl totiž o 3,7 % a v současné náladě je velmi nepravděpodobné, že by tuto ztrátu dokázal za necelé dva týdny smazat.Jeden z mála byznysů, kterému se podařilo v takto negativním trhu prosperovat byly aerolinie. Delta Airlines přidala sice jenom 1,7 %, American Airlines pak dokonce 3 %, oboje je ale dnes možné považovat za skvělý výsledek. Spojené státy totiž plánují zmírnit opatření pro cestující z Evropské Unie, Velké Británie, Číny a Indie, kteří budou očkovaní vakcínou proti Covid-19. K uvolnění by mělo dojít začátkem listopadu, ale již tato zpráva má na aerolinky pozitivní dopad.