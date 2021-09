Energetická krize se prohlubuje. USA varují Evropu, že nedělá dost

Energetická krize v Evropě se prohlubuje a ceny plynu a elektřiny dosáhly nových rekordů poté, co USA varovaly, že tento kontinent nedělá dost pro to, aby se připravil na potenciálně problémovou zimu.

Do začátku topné sezóny zbývá zhruba měsíc a Evropa nemá v zásobnících dostatek zemního plynu, ani si dostatečně rychle nebuduje zásoby. Amos Hochstein, vyslanec amerického ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost, v pátek řekl, že má o dodávky na letošní zimu obavy.

Po znovuotevření ekonomik a návratu lidí do kanceláře se po celém světě oživuje poptávka po energii. Zásoby plynu v Evropě jsou pro tuto roční dobu již na nejnižší úrovni za více než deset let, což zvyšuje náklady na výrobu elektřiny. Růst evropských cen energií je jen ochutnávkou toho, co přijde pro ostatní komodity, uvedla ve zprávě .

"Dynamika cen energií v Evropě nabízí pohled na to, co se chystá na jiných komoditních trzích, deficity se prohlubují a zásoby se vyčerpávají, což vede ke zvýšené volatilitě cen," uvedli analytici společnosti Goldman, včetně Jeffa Currieho. Pro evropský plyn je „destrukce poptávky jedinou možností, jak znovu vyvážit trhy“, uvedli.

Evropa bojuje s navýšením dodávek, když toky od dodavatele číslo 2, Norska, jsou v současné době omezeny z důvodu údržby. Největší prodejce Rusko zažívá „dlouhé období nevysvětlitelně nízkých dodávek“ a dodávky zkapalněného zemního plynu z USA nelze dále zvyšovat, řekl Hochstein.

"Obávám se, protože si myslím, že bychom neměli být v pozici, kdy bychom věděli, že pokud bude chladná zima, nebude dostatek zásob," řekl novinářům během návštěvy Varšavy. Benchmarkové evropské futures na plyn obchodované v Nizozemsku přesáhly 60 eur za megawatthodinu a dosáhly nového rekordu. Britský kontrakt na příští měsíc stoupl až o 4,3 % na 151,79 pencí. Rychle rostoucí ceny plynu navíc stojí i za nárůstem cen elektřiny.

Německé futures na elektřinu na příští rok, což je evropský benchmark, vzrostly na rekordních 99,25 EUR za megawatthodinu, zatímco ekvivalentní francouzský kontrakt dosáhl na evropské energetické burze historického maxima 102,75 EUR za megawatthodinu. Rostou také krátkodobé ceny kvůli slabé větrná energie ve většině Evropy. Větší požadavek dražších elektráren na fosilní paliva na uspokojení poptávky zvýšil německý denní kontrakt na nejvyšší cenu od roku 2007 a britský ekvivalent se vyšvihl nad 200 liber už počtvrté za dva týdny.

"Pokud bude nabídka dále neuspokojivá a zimní počasí bude chladnější než obvykle, budou muset evropské ceny plynu a elektřiny dále růst, aby pokryly poptávku, čímž se omezí energeticky náročná průmyslová výroba," zakončili Goldmani.

Zdroj: Bloomberg