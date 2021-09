Až 90 procent čerpacích stanic ve velkých britských městech nemá palivo, napsala dnes agentura Reuters. Krizi v dodavatelských řetězcích, kterou způsobil nedostatek řidičů nákladních aut, umocnilo panické nakupování do zásoby. Za nedostatkem řidičů stojí více faktorů, včetně pandemie covidu-19 a odchodu Británie z Evropské unie. Důsledkem jsou výpadky v dodávkách různého zboží, včetně pohonných hmot nebo potravin pro supermarkety.



Vláda premiéra Borise Johnsona před několika dny vynaložila miliony liber, aby odvrátila nedostatek potravin vyvolaný rostoucími cenami zemního plynu, který je největší položkou v produkci hnojiv. Vláda na Brity apelovala, aby panicky nenakupovali do zásoby.



V neděli se však od čerpacích stanic po celé zemi táhly fronty desítek aut, které vyčerpaly zásoby a přinutily mnoho čerpacích stanic zavřít. Pumpy v britských městech jsou dnes buď zavřené, nebo na nich jsou nápisy, že pohonné hmoty nejsou k dispozici, napsala s odvoláním na své reportéry agentura Reuters.



Britská asociace prodejců pohonných hmot PRA uvedla, že v některých oblastech skončilo bez zásob 50 až 90 procent čerpacích stanic. "V mnoha oblastech země jsme bohužel svědky panického nakupování pohonných hmot," řekl šéf PRA Gordon Balmer.



Londýn podle listů The Times a Financial Times zvažuje povolání armády, aby dodávky pohonných hmot dostal ke spotřebitelům. Dopravci, čerpací stanice a maloobchodníci však varovali, že neexistuje žádné rychlé řešení. Británii odhadem chybí 100.000 řidičů. A přeprava pohonných hmot navíc požaduje proškolení a licenci.



Britské odvětví maloobchodu v pátek vládu varovalo, že pokud v příštích deseti dnech nepřijme opatření ke zmírnění akutního nedostatku řidičů kamionů, budou narušení dodávek v předvánočním období nevyhnutelná.



Společnost v neděli uvedla, že téměř třetině jejích britských čerpacích stanic došly dvě hlavní třídy pohonných hmot. Panické nakupování donutilo vládu pozastavit platnost zákonů o hospodářské soutěži a umožnit firmám spolupracovat na zmírnění nedostatku.



V neděli britská vláda rozhodla, že vydá 10.500 dočasných víz pro řidiče nákladních automobilů a pracovníky v drůbežářském průmyslu.



Kancléřský kandidát německé sociální demokracie (SPD) Olaf Scholz, který v současné vládě zastává post ministra financí, dnes za původ nedostatku řidičů v Británii označil brexit. "Volný pohyb pracovníků je součástí Evropské unie a my jsme tvrdě pracovali na tom, abychom Brity přesvědčili, že nemají odcházet. Rozhodli se jinak. Doufám, že zvládnou problémy, které z toho plynou," reagoval na dotaz novináře, zda Německo Británii pomůže.