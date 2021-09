Čínská ropná firma CNOOC plánuje vstup na burzu v Šanghaji

Největší čínský těžař ropy na moři CNOOC Ltd. plánuje získat z nabídky nových akcií na burze v Šanghaji 35 miliard jüanů (117,5 miliardy Kč). Firma se letos kvůli americkým sankcím musela stáhnout z burzy v New Yorku, uvedla agentura Bloomberg.



S akciemi firmy se nyní obchoduje na burze v Hongkongu. Podle prohlášení pro hongkongskou akciovou burzu plánuje CNOOC vydat 2,6 miliardy nových akcií, což představuje 5,82 procenta akciového kapitálu. Zisk z prodeje akcií plánuje použít na rozvoj projektů a provozní kapitál.



Burza v New Yorku v únoru oznámila, že ukončí obchodování s akciemi firmy ve formě amerických depozitních poukázek, protože ji vláda bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa zařadila na černou listinu a omezila jí tak přístup k americkým technologiím bez zvláštního povolení. Bývalý americký ministr obchodu Wilbur Ross obvinil CNOOC, že je nástrojem pro čínské vojenské operace v Jihočínském moři.



CNOOC se proti rozhodnutí newyorské burzy NYSE o stažení z burzy odvolala. Zatím se ale na seznamu firem obchodovaných na NYSE, který je k dispozici na internetových stránkách burzy, neobjevila.



Návrh na prodej nových akcií musí ještě schválit regulační úřady a akcionáři. S akciemi mají být spojená stejná hlasovací práva, dividendy a návratnost aktiv, jako s akciemi obchodovanými v Hongkongu.



Akcie CNOOC od počátku letošního roku posílily o zhruba 12 procent. Zisk firmy za první pololetí stoupl o 221 procent, protože globální trhy s ropou se zotavily z pandemie.