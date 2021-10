Akcie padají, zprávy živí obavy ze stagflace

Včerejší americká seance akciím nevyšla a negativně začalo také evropské obchodování. Klíčové indexy ztrácejí kolem procenta, ale pokles prozatím přerušily. Výnosy dluhopisů jsou dnes poměrně klidné, ale témata, která se na trzích řeší, jsou pro ně zásadní.

Velkou pozornost nadále poutají vysoké ceny energií, poté co Čína nařídila ovládaným firmám, aby zajistily domácí dodávky paliv. Evidence souboje o zdroje samozřejmě nevěstí nic dobrého. Jsou to právě energie, pokračující problémy s dodávkami zboží a narušené výrobní řetězce, které zhoršují inflační výhled a tlačí centrální banky k utahování politiky. Nutnost řešit inflaci přichází v čase, kdy ekonomiky zpomalují, což je dost nepříjemné pro ně a logicky i pro finanční trhy. Navíc se čím dál víc komplikuje fiskální podpora, kterou trhy braly skoro jako hotovou věc. To vše je živnou půdou pro obavy ze stagflace.

V USA je schvalování nového fiskálního balíku (nebo balíků?) opět velice nepřehledné a demokrati se snaží manévrovat mezi vlastní nejednotou, republikánskou opozicí i legislativním procesem. Aby to nebylo jednoduché, musejí stále kalkulovat s nutností výhledově prosadit navýšení dluhového stropu. Návrhy výdajů i taktika pro schvalování se tak velmi často proměňují. Fed zatím snahu o fiskální podporu hájí, ale jde o jasný proinflační faktor, takže rizikem je, že vláda o tuto slovní podporu přijde.

Zlato lehce klesá po včerejším nárůstu. Eurodolar se dopoledne konsoliduje u 1,1580, poptávka po americké měně trvá a kurz nemá ani snahu pokles korigovat. Koruna po včerejším posílení drží pozice kolem 25,30 za euro, když efekt domácích sazeb zhruba vyváží vyšší averze k riziku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2940 -0.1093 25.3593 25.2714 CZK/USD 21.8400 -0.1006 21.9200 21.8110 HUF/EUR 359.0034 -0.0473 359.9600 358.4970 PLN/EUR 4.5921 -0.4051 4.6183 4.5814

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4656 -4.4810 7.4825 7.4546 JPY/EUR 128.6460 -0.1920 128.9520 128.6262 JPY/USD 111.1025 -0.1712 111.4740 111.0520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8587 -0.0948 0.8625 0.8587 CHF/EUR 1.0791 0.0153 1.0794 1.0775 NOK/EUR 10.0948 -0.3846 10.1721 10.0860 SEK/EUR 10.1681 0.2208 10.1790 10.1547 USD/EUR 1.1579 -0.0224 1.1591 1.1575

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3822 -0.1244 1.3904 1.3810 CAD/USD 1.2694 0.0848 1.2739 1.2689