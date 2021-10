Rozbřesk: ČNB agresivně zvýšila sazby, koruna sílí a startuje debata nad prodejem výnosů z FX rezerv

Česká národní banka zvýšila sazby překvapivě o 75 bps na 1,50 %, a to v reakci na kumulaci inflačních rizik v posledních týdnech. Podle guvernéra Rusnoka vnímá většina bankovní rady rizika (vzhledem srpnové prognóze) jako výrazně pro-inflační, a sáhla proto k rychlejšímu růstu sazeb, než indikuje srpnová prognóza.



Hlavní pro-inflační rizika spojuje ČNB na prvním místě s vyšší letní inflací, kterou táhla vzhůru zejména jádrová inflace. Na podzim je navíc pravděpodobné, že do inflace ještě promluví vyšší ceny elektřiny a plynu a růst cen může dál zrychlovat.



Druhým pro-inflačním faktorem jsou výraznější inflační tlaky ze zahraničí. Guvernér Rusnok hovořil o tom, že výpadky subdodávek a dražší zahraniční vstupy mohou českou ekonomiku trápit daleko déle, než původně centrální bankéři očekávali.



A s tím souvisí třetí a hlavní důvod pro agresivnější růst sazeb – delší pobyt inflace nad cílem v kombinaci s velmi napjatou situací na trhu práce podle guvernéra ohrožuje stabilitu inflačních očekávání a zvyšuje riziko, že se vysoká inflace v Česku „zabydlí“ natrvalo.



Právě to byl hlavní důvod, proč se ČNB většinou (5:2) rozhodla trh překvapit a zvýšit sazby agresivněji o 75 bps. Podle guvernéra jde však v tuto chvíli primárně o to, aby centrální banka rychleji dostala sazby na „normální“ úrovně. Právě to má pomoci držet inflační očekávání ukotvená.



Jaká je ta "normální" úroveň sazeb, je otázkou. Podle srpnové prognózy by se měly úrokové sazby zastavit lehce nad 2 %. Listopadová prognóza však vzhledem ke kumulaci proinflačních rizik bude podle guvernéra vypadat dost jinak. A právě ta nakonec rozhodne o tom, jak rychle a jak daleko se ČNB se sazbami nakonec dostane.



Guvernér Rusnok mluvil o tom, že teoretická rovnovážná sazba je okolo 3 %, tak daleko se však ČNB asi v dohledné době neodváží. Očekáváme, že si s listopadovou prognózou v ruce ještě letos dopřeje zvýšení sazeb do konce roku o 50 bps (buď jednorázově nebo ve dvou krocích) a v únoru 2022 pak ještě o dalších 25 bps na 2,25 %. Pak si však vybere pravděpodobně delší pauzu, aby vyhodnotila dopad relativně rychlého utahování měnové politiky na reálnou ekonomiku i inflační vývoj.



TRHY

Koruna

Česká koruna po překvapivě prudkém zvýšení úrokových sazeb o 75 bps začala prudce posilovat a zastavila se až v blízkosti 25,30 EUR/CZK (připsala si necelých dvacet haléřů). Doprovodná tisková konference Jiřího Rusnoka se nesla v jestřábím duchu, další překvapení však již trhům nepřipravila (ponechala otázku dalšího růstu sazeb na listopadové prognóze). Koruna se tak zastavila lehce nad 25,30 EUR/CZK.



Zajímavé nicméně byly otázky směřující k eventuálnímu rozpouštění výnosů z devizových rezerv ČNB - to by byl pro českou měnu v budoucnu bezesporu pozitivní impuls. Jiří Rusnok to nevyloučil, ale upozornil, že jsou teprve na začátku odborné debaty, která pravděpodobně nepovede ke konkrétním závěrům dříve než na konci tohoto roku.



Zahraniční forex

Narůstající averze k riziku spojená se zmatky ve Washingtonu okolo dvou projednávaných zákonů navyšujících zásadně výdaje, které jsou navíc legislativně propojeny s otázkou navýšení dluhového limitu, paradoxně dále prospívá dolaru. Americké měně navíc včera neublížila ani relativně slabá data, která poukázala na útlum ekonomiky spojený s šíření delta varianty koronaviru. Eurodolar tak již propadl pod hranici 1,16, přičemž tento pád nedokázala odvrátit ani vysoká německá inflace (v září 4,1 % meziročně).



Trh bude sice dopoledne nepochybně monitorovat to, jak dopadla zářijová inflace v eurozóně (především jádrová složka), nicméně pozornost bude upřena na Kapitol, kde američtí zákonodárci (v demokratické straně) musí vyřešit rébus, jak získat podporu pro oba výše zmíněné zákony a zároveň odvrátit hrozbu defaultu USA. V takovém prostředí může před víkendem dolar dále sílit.



Polský zlotý bude dnes dopoledne pečlivě sledovat výsledky zářijové inflace, která zřejmě bude stále velmi vysoká - tudíž na úrovni srpnového čísla 5,5 % meziročně. Reakce od centrálních bankéřů z NBP nečekejme, neboť před zasedáním příští týden by měli držet “bobříka mlčení”. Zlotý tak bude žít i po inflaci v nejistotě a čekejme další ztráty.