Korporátní zmrtvýchvstání. Čínský majitel automobilky Volvo Cars ji podle očekávání uvede na burzu

Čínský majitel švédského výrobce osobních automobilů Volvo Cars firmu podle očekávání uvede na burzu. Od vydání nových akcií si čínský koncern Geely slibuje 25 miliard švédských korun, "což je úžasné, když si vezmeme, že ji prodával čínskému Geely v roce 2010 za pouhých 1,8 mld. USD," uvádí analytici Patrie v Týdenním výhledu. Mateřská firma chce na burze nechat obchodovat i část svých akcií Volvo Cars. Podle agentury Reuters by primární veřejná nabídka akcií (IPO) Volva mohla být v Evropě letos jednou z největších.

Automobilka Volvo plánovala vstup na burzu delší dobu, záměr ale musela odložit. Nové přípravy na burzovní debut se konají od letošního května, uvedla agentura DPA.



Šéf Volva Haakan Samuelsson projekt označil za důležitý milník a za novou kapitolu pro firmu. Švédové chtějí peníze použít k tomu, aby se přizpůsobili změnám v automobilovém průmyslu a na další růst. "Volvo Cars přitom v první polovině roku prodalo jen 380 tisíc vozů, což je zlomek toho, co prodá s tržní kapitalizací přesahující sotva 10 mld. USD," připomínají analytici Patria Finance.



Zakladatel a majitel společnosti Geely Eric Li řekl, že jeho společnost chce zůstat většinovým vlastníkem Volva. Podle švédské automobilky si své podíly ponechají i další hlavní akcionáři.



S akciemi Volvo Cars se má začít obchodovat na burze ve Stockholmu ještě letos. Další podrobnosti společnost nechtěla sdělit, podle médií by ji trh ale mohl ocenit zhruba na 20 miliard dolarů (435 miliard Kč).



Číňané převzali společnost Volvo Cars v roce 2010 za 1,8 miliardy dolarů od americké automobilky . Automobilka Volvo Cars je desítky let oddělena od švédského výrobce užitkových vozidel AB Volvo. Geely vlastní podíl i v AB Volvo, s jehož akciemi už se na burze obchoduje.

Zdroj: ČTK, Patria