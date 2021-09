Volvo Cars hodlá do roku 2030 prodávat auta, v jejichž interiéru nebude kůže

Švédská automobilka Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze vozy, ve kterých nebude použita kůže. Uvedla též, že si přeje, aby do roku 2025 měla čtvrtina materiálů používaných v nových vozech "recyklovaný nebo biologický" původ. Informoval o tom zpravodajský server CNBC.



Jeden z materiálů, který hodlá používat v interiéru, se nazývá Nordico. Sestává z textilií získaných z recyklovaných materiálů, jako jsou PET lahve, a také z "materiálů z udržitelných lesů ve Švédsku a Finsku a zátek recyklovaných z vinařského průmyslu".



Společnost sice hodlá upustit od používání kůže, ale zároveň uvedla, že "bude i nadále nabízet varianty směsi vlny od certifikovaných dodavatelů". "Najít výrobky a materiály, které podporují dobré životní podmínky zvířat, bude náročné, ale to není důvod, proč se této důležité otázce vyhýbat," uvedl v prohlášení Stuart Templar, který má v automobilce na starost globální udržitelnost.



V březnu společnost Volvo Cars, která sídlí ve Švédsku, ale patří čínské skupině Zhejiang Geely Holding Group, uvedla, že do roku 2030 přejde na pouze elektrické vozy. "Automobily se spalovacím motorem nemají dlouhodobou budoucnost," uvedl tehdy technologický ředitel společnosti Volvo Cars Henrik Green.



Vybavení svých automobilů jinými materiály než kůží už oznámila řada automobilek. Americký výrobce elektromobilů již v roce 2019 sdělil, že interiér Modelu 3 je "stoprocentně bez kůže". Automobilka , která spadá pod koncern , nabízí zákazníkům možnost interiéru elektrického sportovního vozu Taycan bez kůže.



Společnost Zhejiang Geely Holding Group automobilku Volvo Cars koupila v roce 2010 od amerického koncernu Motor. Ten převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustředí na výrobu nákladních aut.