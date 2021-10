Nezaměstnanost v Česku v září klesla na 3,5 procenta ze srpnových 3,6 procenta. Nižší byla naposledy loni v dubnu, před rokem v září dosahovala 3,8 procenta. Letos v září evidoval Úřad práce ČR 262.142 uchazečů o zaměstnání, zhruba o 5700 méně než v předchozím měsíci a o téměř 14.900 méně než loni. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Analytici podobný vývoj předpokládali.



Zaměstnavatelé ke konci září nabízeli prostřednictvím úřadů práce 357.911 volných pracovních míst. Bylo to asi o 5200 méně než v srpnu, proti loňskému září volných míst přibylo o téměř 41.300.



"V uplynulém měsíci došlo k oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy přijímají nové zaměstnance. Zaměstnavatelé rozjeli výrobu, i když se často potýkají s výpadky kvůli nedostatku materiálů a komponentů. K oživení došlo též v rámci zahraniční zaměstnanosti, kdy v příhraničních oblastech pendleři nastoupili opět do zaměstnání. A jako každý rok dorazila v září do evidence ÚP ČR hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak výrazně neovlivnila," uvedl k aktuální situaci na trhu generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.



Na začátku roku vzrostla nezaměstnanost kvůli omezením v době epidemie koronaviru na 4,3 procenta, od března víceméně klesá. "Přestože se nezaměstnanost loni nepatrně zvýšila, díky programu Antivirus se černé scénáře nenaplnily," připomněla v tiskové zprávě úřadu práce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Trh práce ovlivňuje podle úřadu práce poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V řadě regionů nadále trvá, i přes počínající útlum sezonních činností, zájem o sezonní pracovníky v zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství. Pracovníky hledají také třeba v živočišné a potravinářské výrobě a obchodu.



Mezi kraji byla v září nejvyšší nezaměstnanost v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji, kde dosahovala 5,3 procenta, následoval Karlovarský kraj s podílem nezaměstnaných 4,5 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji, a to 2,2 procenta. "Meziročně se situace nejvíce změnila v Karlovarském kraji, kde podíl nezaměstnaných osob oproti loňskému září poklesl o půl procentního bodu na 4,5 procenta," uvedl úřad práce.



Z okresů byla na konci září nejnižší nezaměstnanost v okolí Prahy-východ, a to 1,5 procenta, na Jindřichohradecku činila 1,7 procenta a na Rychnovsku a Jičínsku 1,8 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných eviduje okres Karviná, kde to bylo 8,9 procenta. Následuje Mostecko s 6,8 procenta a okres Ostrava-město s 6,3 procenta.