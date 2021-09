Nezaměstnanost v Česku v srpnu klesla na 3,6 procenta. Je nejníže za déle než rok

Nezaměstnanost v Česku v srpnu klesla na 3,6 procenta z červencových 3,7 procenta. Vrátila se tak na úroveň z loňského května, kdy lidí bez práce přibývalo kvůli omezením za první vlny epidemie koronaviru. Před rokem v srpnu byla nezaměstnanost o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Počet uchazečů o práci letos v srpnu klesl, nabízených pracovních míst dále přibylo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Analytici oslovení Reuters předpokládali stagnaci míry nezaměstnanosti na 3,7 procenta.



Uchazečů o práci v srpnu proti červenci ubylo o 4289 na 267.889, ve srovnání s loňským srpnem bylo nezaměstnaných zhruba o 11.200 méně. Volných míst zaměstnavatelé ke konci srpna nabízeli prostřednictvím úřadů práce 363.114. Bylo to téměř o 5000 víc než v červenci, proti loňskému srpnu volných míst přibylo skoro o 22.300. Na jedno volné místo tak připadá méně než jeden uchazeč.



Výsledek je lepší, než předpovídali analytici, kteří očekávali stagnaci nezaměstnanosti na červencových 3,7 procenta. V srpnu se sice nezaměstnanost obvykle mírně zvyšuje kvůli příchodu absolventů na pracovní trh, ekonomové ale čekali, že neporoste, protože ekonomika se zotavuje a pracovníků na trhu je nedostatek.



Očekávaný nárůst počtu nezaměstnaných se nekonal, naopak zaměstnavatelé začali nabírat nové zaměstnance, podotkl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. Připomněl, že v září na trh práce přicházejí další absolventi a také postupně končí sezonní práce. "V následujících měsících tak může nezaměstnanost stagnovat nebo mírně vzrůst, což odpovídá klasické vývojové křivce. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od aktuální pandemické situace," dodal.



Trh práce ovlivňuje především poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, uvedl Úřad práce ČR. Nadále je velký zájem také o sezonní pracovníky v zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství. Pracovníky hledají také třeba v živočišné a potravinářské výrobě a obchodu.



Nejvyšší nezaměstnanost mezi kraji byla v srpnu 5,4 procenta v Moravskoslezském, 5,3 procenta v Ústeckém a 4,7 procenta v Karlovarském kraji. "Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v srpnu loňského roku, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci," uvedl úřad práce. Naopak nejnižší podíl lidí bez práce 2,3 procenta zůstal v Pardubickém kraji. Nejvýrazněji nezaměstnanost proti loňskému srpnu klesla v Plzeňském a Karlovarském kraji.



Z okresů byla nezaměstnanost na konci srpna nejnižší na Pelhřimovsku, Jindřichohradecku, Rychnovsku a v okrese Praha-východ, shodně 1,7 procenta. Nejvyšší podíl nezaměstnaných úřad práce zaznamenal na Karvinsku, kde to bylo devět procent. Následuje Mostecko s 6,9 procenta a Ostrava-město s 6,6 procenta.



Během srpna úřady práce nově zaevidovaly 29.851 lidí, méně než v červenci i před rokem. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský a Středočeský, nejméně Karlovarský kraj. Naopak z evidence odešlo 34.140 uchazečů.



Bez práce byli nejčastěji lidé s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. "Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci srpna bylo v evidenci Úřadu práce ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 76 804," uvedl úřad.



