Automobilka Tesla přesune sídlo z Kalifornie do Texasu

oficiálně přesune své sídlo z kalifornského Silicon Valley do Texasu. Na valné hromadě akcionářů americké automobilky to oznámil generální ředitel společnosti Elon Musk. Výrobu na západním pobřeží Spojených států podle něj ale firma zachová.



Novou centrálu staví firma v Austinu. Dosud má sídlo v srdci Silicon Valley, ve městě Palo Alto. Při oznámení Musk mimo jiné poukázal na to, že v Texasu jsou oproti Kalifornii nižší životní náklady zaměstnanců.



"S potěšením oznamuji, že přesouváme naše sídlo do Austinu,“ řekl podle agentury AFP Musk na čtvrteční valné hromadě akcionářů Tesly. Podle něj však firma západní pobřeží USA neopouští a naopak zde bude pokračovat v rozšiřování výrobních kapacit, včetně závodu ve Fremontu u San Franciska.



Podnikatel se od začátku pandemie covidu-19 dostával do sporů s kalifornskými úřady kvůli koronavirovým restrikcím, které považoval za příliš přísné. Sám loni opustil Los Angeles a přestěhoval se do Texasu.



Kromě závodu v Texasu buduje také továrnu u Berlína, která bude její první v Evropě.