Trhy se prohnala zelená vlna, Alibaba +8,26 %

Dnešní obchodní seance na zámořských trzích přinesla klíčové uklidnění z amerického kongresu, důležité makro data a rovněž zajímavý údaj z online prostoru.



Američtí zákonodárci dnes dosáhli sice krátkodobé, ale přece jen vytoužené dohody o zvýšení dluhového stropu do dvanáctého měsíce tohoto roku. Jedná se o kompromis mezi republikány a demokraty, kteří dostali 2 měsíce k prosazení dvou klíčových finančních balíčků v mnoha miliardové hodnotě.



Druhým impulsem k dnešnímu růstu byl i údaj o žádostech o dávky v nezaměstnanosti. Čtvrteční údaj za minulý týden činil 326.000, tržní odhad byl nastavený na 348 tisíc, což je přerušení růstu evidovaného k 30.9. , který byl 362.000.



Pozitivní informaci zaznamenali i akciový investoři čínských technologických firem a to konkrétně o možném virtuálním summitu lídrů Spojených států a Číny, tedy Joe Bidena a Si Ťin-pchinga, BABA +8,26 %, BIDU +4,81 %.



Ze sektorů bylo těžké vybrat jednoho konkrétního vítěze vzhledem k tomu, že téměř všechny uzavřely v zeleném teritoriu. Skoro dvou procentní růst si dnes připsal Health sektor, kterému k poskočení zajisté pomohly zprávy o schválení agenturou FDA pro podání vakcín ve věkové kategorii 5-11 let a to vakcínou od , Biontech, PFE +1,71 %, BNTX +4,42 %.



Průmyslový index Dow Jones IA se posunul směrem vzhůru o 338 bodů, což je rovno 0,98 procentům, k čemuž přispěly nejen společnosti a , kteří dnes získali 1,78 % resp. 0,66 %.



I přes nešťastnou havárii, která se odehrála v minulých dnech v jižní Kalifornii, posílila ropa WTI o 1,8 procento na 78,86 dolarů za barel.



Volatilní první podzimní měsíc příliš nepřál růstu akciových indexů a to hlavně díky nevyrovnané situace kolem fiskální i měnové politiky USA a občas se trh dostal i pod tlak díky covidové situaci a dění v Asii, INDU -4,29 %, SPX -4,76 %, CCMP -5,31 %, NDX -5,73 %. První čtvrteční seance desátého měsíce tohoto roku vlila investorům novou krev do žil.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1 % (34.754 b.), S&P 500 o 0,8 % (4.399 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1 % (14.654 b.).