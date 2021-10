Irsko podpoří vznikající dohodu o globální dani

Irsko podpoří dohodu o globální dani, oznámila dnes vláda v Dublinu. Země dosud těžila ze své nízké podnikové daně 12,5 procenta, která nalákala mnoho nadnárodních společností, například , Google a , aby si vytvořily své evropské centrály právě v Irsku. V pátek mají zástupci 140 zemí dohodu dovést do konečné podoby na setkání organizovaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Plán OECD navrhuje daň ve výši 15 procent. Cílem společného postupu proti nadnárodním firmám je to, aby platily daně tam, kde skutečně působí, a nikoli pouze tam, kde mají svou oficiální adresu.



"Tato dohoda představuje rovnováhu mezi naší daňovou konkurenceschopností a naším širším postavením ve světě," uvedl irský ministr financí Paschal Donohoe v prohlášení. "Přistoupení k této dohodě je důležitým rozhodnutím pro další etapu irské průmyslové politiky, rozhodnutím, které zajistí, že Irsko bude součástí řešení," dodal. "Je to obtížné a složité rozhodnutí, ale věřím, že je správné," uzavřel.



Irská vláda se dosud ohrazovala zejména proti formulaci v červencovém návrhu dohody, která požadovala minimální sazbu "alespoň 15 procent". Dublin se obával, že konečná sazba by tedy mohla být ještě výrazně vyšší.



"Zajistili jsme odstranění slova 'alespoň' z textu OECD, o což jsme usilovali," konstatoval Donohoe. "Některé země chtěly vyšší minimální daňovou sazbu a já věřím, že naše stanovisko tyto ambice zmírnilo," dodal.



Některé země, třeba Estonsko či Maďarsko, mají o dohodě pochybnosti. Zatímco některé nespokojené státy se snaží dojednat výjimky, které by umožnily částečné osvobození některých činností od minimální daně, jiné mají připomínky ohledně toho, kde se budou daně ze zisků velkých firem vybírat, shrnuje agentura Bloomberg.



Francouzský ministr financí Bruno Le Maire se snaží, aby kompromisu země dosáhly tento měsíc. Obává se, že bez konečné dohody na summitu skupiny G20 tento měsíc se historická příležitost ukončit léta vyjednávání uzavře, protože šance na schválení ze strany amerického Kongresu poté rychle zmizí.