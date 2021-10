Evropské futures míří po zápisu Fedu nahoru, další směr mohou udat inflační data

Čínská data dnes ukázala nejrychlejší výrobní inflaci za skoro 26 let a čínské pevninské akcie stagnovaly. Americké a evropské futures se ale tlačí nahoru, i když pro Wall Street bylo středeční obchodování rozkolísané.

Futures na hlavní evropské akciové indexy rostou před otevřením o 0,6 až 0,7 procenta. Delší americké výnosy klesly a redukují zisky z noční rally. Desetiletý výnos ale zůstává pod 1,60 procenta. Včerejší data ukázala, že americká inflace se drží nad 5 procenty a nejnovější zápis Fedu ukázal shodu nad tím, že američtí centrální bankéři by v případě pokračujícího oživování ekonomiky Spojených států v listopadu mohli začít omezovat nákupy dluhopisů a do poloviny příštího roku by je mohli zcela ukončit.

V tuzemsku významné kurzotvorné makro ani korporátní události nečekáme, očekávaná data o běžném účtu platební bilance bezprostřední dopad na trhy nemívají. dnes oznámila zahájení rozhodování Valné hromady per rollam. Hlasovat mohou ti akcionáři, kteří byli zapsáni ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni 7. 10. 2021 (rozhodný den).

V USA pokračuje výsledková sezóna, na pořadu dne jsou další velké americké banky BofA, , , ale také pojišťovna Group. Vyjdou také pravidelná týdenní data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a především výrobní inflace za září, která by trhům mohla ukázat další směr. Na meziroční úrovni trhy čekají růst o 8,7 procenta.

V Británii pod tíhou dramaticky rostoucích cen energií zkolabovali další dva dodavatelé energií. Trhy by mohla rezonovat čísla od tchajwanské TSMC, největší světové foundry, která uprostřed globálního nedostatku čipů odhaduje letošní růst tržeb o cca 24 procent v dolarovém vyjádření. Společnost uvedla, že příští rok začne stavět speciální továrnu v Japonsku a nevylučuje možnost postavit továrny v Evropě a jiných částech světa. Sami ale nedostatek čipů v automotive vyřešit nedokážeme, uvedla také firma.

Cena zlata po středeční rally sestoupila z téměř měsíčních maxim na 1792,7 USD za unci a proti závěrečné ceně stagnuje. Ceny ropy rostou, americká WTI se drží v blízkosti průběžných denních minim na 81,1 USD za barel.