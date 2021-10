Fed by podle zápisu ze zasedání mohl v listopadu omezit nákupy dluhopisů

Vedoucí představitelé americké centrální banky (Fed) se na svém zářijovém zasedání shodli, že v případě pokračujícího oživování ekonomiky Spojených států by v listopadu mohli začít omezovat nákupy dluhopisů a do poloviny příštího roku by je mohli zcela ukončit. Vyplývá to podle agentury AP ze zápisu ze zasedání, který dnes centrální banka zveřejnila.



Fed loni slíbil, že bude měsíčně vynakládat na nákupy dluhopisů 120 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč), dokud ekonomika neučiní "významný pokrok" k dosažení cílů centrální banky v oblasti zaměstnanosti a inflace. Cílem nákupů je udržovat tržní úrokové sazby na nízké úrovni, a podporovat tak poskytování úvěrů a spotřebu.



Pokud by rozhodnutí padlo na příštím zasedání Fedu, které bude 2. a 3. listopadu, mohlo by omezování nákupů začít v polovině listopadu, nebo v polovině prosince, plyne ze zápisu. Představitelé Fed podle dokumentu diskutovali o snížení nákupů dluhopisů o deset miliard dolarů měsíčně a cenných papírů založených na hypotékách o pět miliard dolarů měsíčně.



Pozornost finančních trhů se nyní začíná zaměřovat na to, kdy by Fed mohl začít zvyšovat své úrokové sazby. V současnosti banka drží svou základní úrokovou sazbu v rozpětí nula až čtvrt procenta.