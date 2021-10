Po digitalizaci měn by lidé mohli mít účet u centrálních bank, říká šéf investiční firmy

Martin Chavez z vedení společnosti Sixth Street Partners hovořil na Bloomberg Markets o digitálních měnách centrálních bank (CBDC). Začal s tím, že řada měn je již dnes plně digitalizována, jedna z forem CBDC by mohla vypadat tak, že by každý občan měl svůj vlastní účet u centrálních bank, nyní k nim má přístup jen bankovní sektor. Taková změna by ale znamenala, že Fed by v USA spravoval víc než 300 milionů účtů, což je úplně jiný systém, než když takové účty spravuje bankovní sektor. Co expert míní o dalším vývoji v této oblasti?



Chavez se domnívá, že Fed by se neměl pouštět do správy takového množství účtů a také o to ani nebude mít zájem. ECB o něčem takovém může uvažovat, ale ani v jejím případě expert nečeká, že by k takové obrovské změně přikročila. Na otázku týkající se Čína a její snahy o vytvoření digitálního renminbi Chavez odpověděl, že se moc nevěnuje otázkám souvisejícím s politikou, ale podle něj je pochopitelné, když se Čína snaží, aby se její měna stala globální rezervní měnou.







V Číně tak podle Chaveze uvažují nad tím, že by se otevřel kapitálový účet země a nastal celkový posun směrem ke globálnímu měnovému duopolu. Tedy k systému, kterému by nedominoval jen dolar, ale významnou roli by hrálo i čínské digitální renminbi. V USA pak podle experta nacházíme nepříliš podložený názor, že dolar má svou pozici ve světové ekonomice a v zúčtování mezinárodních transakcí stále jistou. Nepodložený je tento pohled ale už jen proto, že v minulosti se zhruba každých sto let měnila hlavní rezervní měna světové ekonomiky.



Právě z tohoto důvodu je podle experta důležité, aby dolar posílil svou atraktivitu tím, že bude digitalizován. Tato digitalizace může mít mnoho forem, důležité je pak i to, aby byla provedena správně s ohledem na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí. To implikuje, že by nemělo jít o zmíněný systém účtů u Fedu, ale o formu „digitálního tokenu“. U celé věci je pak „více způsobů, jak ji zkazit, než jak ji provést dobře,“ a proto je nutno ji řádně promyslet.



Jaký by měl posun k digitalizaci měn dopad na současný bankovní sektor? Chavez si nemyslí, že by došlo k jeho úplnému zániku a ke konci modelu finanční intermediace. Výsledkem by ale byla jeho výrazná změna a i proto je nutné, aby digitalizace proběhla na základě dobře promyšleného plánu. K tomu expert opět dodal, že podle něj systém neskončí u toho, že by banky přestaly držet účty a poskytovat úvěry a všechny účty by držel a spravoval Fed.



Fed tedy stejně tak nebude poskytovat půjčky běžným ekonomickým subjektům, ale to neznamená, že v procesu finanční intermediace nedojde k výrazným změnám. Ty již začaly s tím, jak do odvětví pronikají fintech společnosti. Chavez míní, že firmy se stabilním a spolehlivým základem financování, který používají k poskytování úvěrových produktů, tu budou neustále. „Vše, co se tímto zabývá, vypadá jako banka a banka to skutečně je, i když se to třeba jmenuje fintech. A jelikož jde o banku, mělo by to být regulováno,“ uzavřel expert.



Zdroj: Bloomberg Markets