Bank of America ve čtvrtletí uvolňovala rezervy. Kvartální zisk přerostl odhady

porazila odhady zisku za třetí čtvrtletí. Pomohl jí růst v divizi spotřebního bankovnictví. Druhá největší americká banka podle aktiv rozpouštěla rezervy na krytí případných úvěrových ztrát, které si dala stranou loni uprostřed pandemie Covid-19. Akcie banky rostou v americkém premarketu o více než 2 procenta.

Čistý zisk rozdělitelný mezi běžné akcionáře stoupl o 58 procent na 7,26 mld. USD, tedy 85 centů na akcii, z 4,44 miliardy, čili 51 centů na akcii před rokem. Analytici oslovení Reuters v průměru očekávali zisk 71 centů na akcii. Tržby společnosti stouply ve třetím čtvrtletí o 12 procent na 22,8 miliardy USD. Čistý úrokový výnos se zvedl o jednu miliardu dolarů, tedy 10 procent, na 11,1 miliardy dolarů. Podle banky tomu pomohl silný růst vkladů a související investice likvidity. Bilance vkladů se v daném čtvrtletí zvedla o 16 procent a poprvé překonala jeden bilion dolarů.

"Růst vkladů byl silný a bilance úvěrů se zvyšovaly druhé čtvrtletí za sebou, což vede ke zlepšení čistého úrokového zisku, i když úrokové sazby zůstaly nízko," uvedl v prohlášení generální ředitel banky Brian Moynihan.

Pokud jde o zmíněné rozpouštění rezerv, uvolnila jich BofA za reportovaný kvartál za 1,1 miliardy USD. K růstu zisku přispěly také poplatky z investičního bankovnictví, které narostly o 65 procent na 654 milionu dolarů.

Nad odhady skončily výsledky úvěrové činnosti. Objem úvěrů a půjček se proti předešlému čtvrtletí zvedl o 1 procento na 927,7 miliardy USD. Analytici čekali jenom 923,9 miliardy. Vklady bance rostly i v minulém čtvrtletí, úvěry ale klesaly následkem vládních stimulů. Drobná i větší klientela byla tak zahlcena penězi, že nemusela tolik žádat o nové úvěry.

BofA je kvůli skladbě své rozvahy nejcitlivější na změny amerických úrokových sazeb z největších tamních bank. Loňské rozhodnutí Fedu srazit základní sazbu do blízkosti nuly bylo pro banky brzdou. Podle nejnovějšího zápisu ze zasedání Fedu by američtí centrální bankéři v listopadu mohli začít omezovat nákupy dluhopisů a do poloviny příštího roku by je mohli zcela ukončit. Cílem nákupů je udržovat tržní úrokové sazby na nízké úrovni, a podporovat tak poskytování úvěrů a spotřebu.

Pozornost finančních trhů se nyní začíná zaměřovat na to, kdy by Fed mohl začít zvyšovat své úrokové sazby.

Výkonnost akcií BofA za poslední rok ukazuje graf níže. Akcie společnosti si letos zatím připsaly 42 procent.

Zdroje: BofA, Reuters, Bloomberg, ČTK