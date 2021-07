Bank of America: Návrat ke starým pořádkům u čínských technologií nepřijde. Komunisté a regulátoři k sobě mají dnes blíž

Ajay Kapur z BofA Securities není nadšený z čínských technologických firem. Ve své poslední analýze podle Bloombergu píše, že investoři na těchto společnostech realizovali zajímavé zisky. Pokud se k nim nyní kvůli korekci jejich akcií chtějí znovu obrátit, činí tak s předpokladem, že bude pokračovat dosavadní přístup regulátorů. To je ale podle analytika předpoklad mylný.



Analytik na Bloomberg Markets hovořil o tom, že byl ohledně asijských akcií více než rok optimistou, ale svůj názor změnil i kvůli tomu, že regulační prostředí se v Číně stává „agresivní“ a akciím neprospívá. Změna přitom nepřijde a technologické růstové akcie jsou také notně předražené. Podle analytika dokonce o 60 – 70 %.



Kapur míní, že v Číně dochází ke konvergenci postojů komunistické strany a regulátorů. Patrné je to i na jejich společném prohlášení, a v regulaci tak nastává posun k sledování cílů, jako je větší konkurence, ale i národní zájmy a bezpečnost. Vláda také nechce, aby vznikla „fintech bublina“. Analytik tak svým klientům doporučuje, aby se zajímali o růstové akcie mimo Čínu.



Na otázku, zda současná korekce na čínských technologiích skutečně nepředstavuje příležitost k nákupu tak, jak tvrdí někteří investoři, analytik uvedl, že podle něj byly čínské technologie výrazně předražené ještě předtím, než se začalo měnit regulační prostředí. Korekce i bez této změny tedy neznamená, že se tituly staly atraktivními. A posun v regulaci navíc mění fundamentální pohled na tyto firmy, včetně jejich schopnosti generovat návratné investice či dosahovat růstu.

Čína se podobně jako Spojené státy či Evropa snaží zabránit tomu, aby velké firmy dosáhly v některých sektorech monopolní pozice, která by bránila inovacím v ostatních společnostech. V Číně navíc musí existovat napříč celou společností „určitá podobnost v názorech“. A nyní u technologií dochází k tomu, že jejich postoje se začínají podobat názorům vlády ohledně toho, jak by měl probíhat další vývoj.



Namísto Číny mohou investoři „sledovat inovativní firmy v Austrálii či v Indii“, atraktivní mohou být některé japonské společnosti. Světové akciové trhy jsou pak podle analytika hodně korelovány s rozvahami centrálních bank. Dodal ale, že podle jeho názoru není pravda, že by u centrálních bank vyspělých zemí nyní nastával posun k jestřábům. Za příklad uvedl ECB, která podle něj dává najevo, že nechce předčasně utáhnout svou politiku tak, jak to učinila v roce 2011. Tehdy to mělo „hrozné důsledky“ a banka to nechce opakovat. Podle analytika podobně uvažuje i Fed a na globální úrovni budou rozvahy centrálních bank jako celek růst. Tempo růstu bude sice klesat, ale to není problém.



