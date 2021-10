Šéf Senátu: Zeman není podle ÚVN ze zdravotních důvodů schopen vykonávat funkci

Prezident Miloš Zeman není nyní podle vyjádření Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Oznámil to dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s odkazem na vyjádření ředitele ÚVN a Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. Vedení Senátu se podle Vystrčila sejde v úterý s předsedy sněmovních stran, aby probrali postup při převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice. Informace nemocnice o Zemanově zdravotním stavu je překvapivá, není to dobrá zpráva, řekl premiér Andrej Babiš Radiožurnálu. Je připraven jednat o dalším postupu.

"Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti," řekl Vystrčil.



Předseda Senátu rovněž sdělil, že podle názoru ÚVN je vzhledem k charakteru Zemanova základního onemocnění dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu "hodnocena jako krajně nejistá". "A tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná," dodal Vystrčil s odkazem na Zavoralovo vyjádření.

Zástupci senátorských klubů kvůli zdravotnímu stavu Zemana tedy nevidí jinou možnost než převést prezidentské pravomoci na premiéra a předsedu Sněmovny, s čímž musí souhlasit obě parlamentní komory. "Jiná možnost bohužel nepřichází do úvahy, než že se musíme bavit o tom, kdy a jak aktivujeme článek 66 ústavy," řekl Vystrčil.



Podle předsedy senátorů STAN Petra Holečka pro převod není relevantnější důkaz než dopis ředitele ÚVN a ošetřujícího lékaře prezidenta. "Je jasné, že aktivace článku 66 je a bude velmi aktuální," souhlasil Jaroslav Větrovský (ANO), který vede společný senátorský klub ANO a ČSSD. Podle předsedy klubu Senátor 21 a Pirátů Václava Lásky nebude převod pravomocí prezidenta ničím jiným než zopakováním lékařské zprávy o stavu prezidenta právní cestou. Vystrčil uvedl, že v Zavoralově dopisu nebyla uvedena Zemanova diagnóza, Senát o ni ani nežádal.



Místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů zdůraznil, že převod prezidentských pravomocí neznamená odvolání Zemana z funkce hlavy státu. Z této snahy Senát obvinili někteří jeho kritici včetně prezidentova mluvčího.



Předseda Senátu také řekl, že se stanoviskem ÚVN k Zemanovu stavu byl už ve středu 13. října ráno informován hradní kancléř Vratislav Mynář, který to dostal i písemně. Přesto o den později Mynář zprostředkoval setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), který se o Zemanově kondici vyjadřoval pozitivně. Zeman podle Mynáře podepsal během schůzky rozhodnutí, jímž svolal zasedání Sněmovny v povolebním složení na 8. listopadu. Pravost podpisu je předmětem policejního prověřování.



Mynář ani dnes odpoledne ke zdravotnímu stavu prezidenta nic nesdělil, naopak Senát a jeho předsedu obvinil ze snahy se zviditelnit a z pokrytectví kvůli žádosti ohledně Zemanova stavu a schopnosti zastávat prezidentský úřad. Vystrčil k tomu uvedl, že nemá žádný smysl, aby to komentoval.



Oprávněnost Senátu žádat informace o stavu prezidenta v neděli zpochybnil také dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO). "Proč Senát chce nějakou zprávu? Proč někdo potřebuje okamžitě vědět, jaký je zdravotní stav pana prezidenta? Bylo by dobré, aby tyhle nechutnosti skončily," prohlásil Babiš ve svém pořadu na sociálních sítích. Vystrčil na to sdělil, že je namístě otázka, z jakého zdroje měl Babiš a další činovníci ANO informace o Zemanově stavu.



Úterní schůzce v Senátu, na kterou budou pozváni předsedové stran zastoupených v povolební Sněmovně, bude předcházet schůze senátní ústavní komise k možnostem převodu prezidentských pravomocí.



Senát původně minulý týden o informace ke stavu Zemana žádal prezidentskou kancelář, avšak neúspěšně. V pátek se proto obrátil na ÚVN, kam byl Zeman minulou neděli převezen na oddělení intenzivní medicíny. Zavoral týž den zdůvodnil hospitalizaci prezidenta komplikacemi, které provázejí jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu médiím nesdělil, protože k tomu neměl Zemanův souhlas.

DOKUMENT: Odpověď ÚVN předsedovi Senátu Vystrčilovi



Sdělení první: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.



Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná.



Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. října, brzy dopoledne, seznámen inženýr Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.

Zdroj: ČTK, Reuters