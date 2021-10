Rozbřesk: Česká koruna se drží v defenzivě, německá výrobní inflace nejvýše od roku 1974

Česká koruna nebyla v posledních dvou týdnech schopna ocenit další nárůst domácí inflace ani novou sérii jestřábích komentářů z ČNB. Ty sice poslaly dál vzhůru krátký konec výnosové křivky - dvouletý český swap se pohybuje nad 3 % a výnosové rozpětí oproti eurovým sazbám zdolalo 3,5 procentního bodu. Česká koruna však současně s tím zařadila "zpátečku" a vrátila se nad 25,50 EUR/CZK - úroveň, kde se pohybovala před zářijovým zasedáním ČNB. To je varovné znamení, které nás pravděpodobně přinutí přehodnotit náš pozitivní výhled na korunu minimálně do konce.

Proč koruna nedovede vyšší domácí sazby zužitkovat? Jednak proto, že souběžně s nimi přichází z evropského průmyslu špatné zprávy o přetrvávajících výpadcích v subdodávkách. Omezení výroby v českých automobilkách tak pravděpodobně povede k přehodnocení výhledů na český růst v tomto a na začátku příštího roku směrem dolů.

Vážnějším problémem pro korunu je však růst globálních inflačních tlaků, které tlačí vzhůru dolarové sazby a posilují americký dolar. Ten pak jako magnet vysává kapitál z rizikovějších lokalit, včetně středoevropských měn. Na druhou stranu není na místě korunu "odepisovat". Ve střednědobém horizontu dál věříme v pokračující zisky za prvé kvůli nízké zajištěnosti exportérů, za druhé kvůli rostoucí atraktivitě forwardových kurzů pro exportéry (skrze vyšší úrokový diferenciál) a za třetí, protože ČNB si v tuto chvíli nepřeje slabou korunu. Pokud by česká měna slábla, znamenalo by to pravděpodobně ještě rychlejší růst domácích sazeb a popřípadě i vyšší pravděpodobnost, že by ČNB začala na trhu začala rozpouštět výnosy z devizových rezerv.



Hlavním rizikem pro korunu je bezesporu další nárůst globálních inflačních tlaků, a to do takové míry, že by vedlo k přehodnocení politiky i Evropskou centrální banku.



TRHY

Koruna

Česká koruna zůstává pod lehkým tlakem a oslabila do blízkosti 25,50 EUR/CZK. Jak píšeme v úvodníku, nereflektuje příliš vyšší domácí tržní sazby a během včerejška ani klidnější náladu na globálních trzích. Nejbližší týdny před zasedáním Fedu může zůstat v defenzivě, pak ale věříme v opatrné zisky české měny (viz úvodník).



Zahraniční forex

Drobné ztráty se včera dolaru podařilo rychle umazat navzdory umírněnému komentáři zástupce Fedu Wallera, který hovořil o listopadovém taperingu, nicméně současně naznačil, že růst sazeb nebude ještě nějaký čas na pořadu dne. Dnes ráno už vyšla německá výrobní inflace, která dosáhla nejvyšší úroveň od roku 1974 (14,5 %). Dopoledne trhy ještě čeká potvrzení vyšší evropské inflace a několik projevů k měnové politice. To nejzajímavější však přijde na řadu až v pátek, kdy budou zveřejněny předběžné PMI.



Podle očekávání včera maďarská centrální banka zvýšila úrokové sazby o 15 bodů na 1,80 %. Současně MNB uvedla, že považuje za nutné pokračovat v utahování měnové politiky, dokud výhled nenaznačí návrat inflace k cíli a dokud inflační rizika nebudou opět vyvážená.