Rozbřesk: ČNB zvýší tento týden sazby minimálně o 50 bps, Fed sundavá nohu z plynu

Začíná týden, ve kterém bude opět hrát prim zasedání centrálních bank. Na programu je zasedání České národní banky, amerického Fedu i Bank of England a ve všech případech očekáváme utažení měnové politiky.



Českou národní banku opět čeká slovy viceguvernéra Niedetzkého nebo centrálního bankéře Holuba “nestandardní hike”. To znamená růst sazeb minimálně o 50 bps a debata se povede o tom, zda-li neudělat ještě více. Pokud by se ČNB znovu rozhodla pro 75 bps, posunuli bychom vzhůru i náš cíl pro sazby na rok 2022 (minimálně na 2,75 % v závislosti na vyznění nové prognózy). Hlavním důvodem pro agresivnější postup ČNB může být opět další překvapivě vysoká inflace, příslib jejího dalšího nárůstu a destabilizace inflačních očekávání. K tomu se přidává i relativně slabá koruna, které se nedaří primárně proto, že kormidlo začínají obracet vedle ČNB i velké světové centrální banky v čele s Fedem a v závěsu s Bank of England. A to je na trzích vidět na rychlém růstu krátkých dolarových výnosů (0,7 % na 2 letech), které pak působí jako magnet vysávající kapitál z rizikovějších koutů globálního finančního systému.

Americký Fed na zasedání v tomto týdnu očekávání trhů pravděpodobně potvrdí a zahájí útlum v pumpování likvidity do finančního systému (tepring) - sníží tempo nákupu aktiv do bilance podle našeho názoru minimálně o 15 miliard dolarů. Celkově by měl Fed (pokud půjde vše podle jeho prognózy) ukončit politiku kvantitativního uvolňování okolo poloviny roku 2022 a nedlouho poté začít cyklus zvyšování úrokových sazeb - s takovým scénářem už v tuto chvíli trhy v zásadě počítají.







A na rozhodnutí amerického Fedu rovnou navážou důležitá čísla z amerického trhu práce. Poslední dva měsíce jsme viděli slabší přírůstky nových pracovních míst a trhy tentokráte očekávají rychlejší vylepšování situace na americkém trhu práce (+400 tisíc pracovníků mimo zemědělství). V takovém případě nebudou mít krátké dolarové výnosy příliš důvodů klesat, což se koruně dvakrát líbit nebude...





TRHY

Koruna

Českou korunu čeká tento týden zasedání ČNB, které samo o sobě může znamenat pozitivní impuls. Na druhou stranu krátké tržní sazby jsou již v tuto chvíli relativně hodně vysoko (prostor pro pozitivní překvapení je malý). Současně korunu může strašit vidina vyšších dolarových sazeb a silnějšího dolaru (viz úvodník).