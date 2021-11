Urychlí Fed normalizaci politiky?

Středa přinese několik zajímavých makročísel, ale hlavní slovo bude mít večer Fed. V průběhu dne můžeme čekat report ADP ukazující tempo nabírání pracovníků v amerických firmách. Odhadovaných 400 tis. by byl slabší výsledek než před měsícem, ale stále v souladu s pokračujícími oživením trhu práce. Klíčová budou v tomto smyslu vládní data v pátek. Index ISM ze služeb v USA by podobně jako obdobný průmyslový index měl zůstat vysoko díky poptávce, aktivitě i protahujícím se dodávkám. Sektor sice také musí čelit problémům se vstupy a cenami, ale o poznání méně než ten průmyslový.

Nyní tedy k Fedu. Jeho dnešní jednání s velkou pravděpodobností přinese ohlášení útlumu QE. Trh je vcelku logicky nastaven na to, že by objemy nákupů dluhopisů měly každý měsíc od teď až do příštího června klesat o 15 mld. USD. Nynější tempo je totiž 120 mld. USD za měsíc. Klíčové pak bude, jestli předseda Powell na tiskové konferenci naznačí možnou rychlejší normalizaci měnové politiky. Trh totiž nyní počítá s dvojím zvýšením úrokových sazeb Fedu v příštím roce, přičemž první by mělo přijít už v červenci. Aby se takové spekulace potvrdily, musela by centrální banka říci, že se sazby mohou zvednout hned po konci QE, nebo naznačit možné urychlení konce QE.

Jerome Powell je ale holubice, takže podle nás se bude snažit vyhnout jasným náznakům v tomto směru. Asi bude muset uznat, že přechodnost inflace se nepříjemně protahuje, ale zároveň zůstane u výhledu, že inflace výhledově zamíří dolů. Co se týče útlumu QE (taperingu), šéf Fedu nemá úplně důvod dávat signál o nějakém urychlení. Jednak se nyní nebude moci opřít o novou prognózu, navíc se bavíme zhruba o druhém kvartálu příštího roku, takže je stále čas trh připravit. Čekáme tedy spíše zahrnutí flexibility, tedy že program může v návaznosti na aktuální podmínky skončit dříve i později, než se nyní plánuje. V zásadě by takový výsledek měl vyhovovat jak akciím, tak dluhopisům a aktuální pokles výnosů naznačuje, že investoři na stále umírněný Fed sázejí. Rizikem, respektive nepříjemným překvapením, by samozřejmě byl citelnější obrat názoru na inflaci a její přechodnost, případně projevené obavy z toho, že se vyšší inflace začne upevňovat skrze rostoucí inflační očekávání.

Na evropských akciích je dopoledne smíšené, přičemž DAX , CAC 40 a FTSE 100 se nacházejí lehce v červeném, zatímco AEX nebo italský FTSE MIB mírně rostou. Na směru se momentálně neshodnou ani americké futures, které ale naznačují pouze malou změnu na trzích. Dluhopisové výnosy většinou pokračují v poklesu, a to více na delších splatnostech. Eurodolar zůstává bez velkých změn lehce pod 1,1600. Koruna se dopoledne obchoduje vůči euru na 25,60 při lehce negativním vývoji.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6019 0.1772 25.6183 25.5140 CZK/USD 22.0830 0.0476 22.1200 22.0300 HUF/EUR 358.9232 -0.1092 360.2900 358.7600 PLN/EUR 4.6001 -0.1523 4.6105 4.5949

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4129 -5.1363 7.4176 7.4077 JPY/EUR 131.9810 -0.0129 132.0410 131.7890 JPY/USD 113.8450 -0.1316 113.9440 113.8180

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8508 0.0288 0.8515 0.8495 CHF/EUR 1.0560 -0.2927 1.0597 1.0561 NOK/EUR 9.8598 -0.1556 9.8848 9.8423 SEK/EUR 9.9170 -0.1413 9.9354 9.9114 USD/EUR 1.1593 0.1170 1.1598 1.1579

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3439 -0.1881 1.3468 1.3419 CAD/USD 1.2416 0.0399 1.2426 1.2405