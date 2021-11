Komerční banka více než zdvojnásobila kvartální zisk na 3,43 miliardy korun

Tak může to znít zjednodušeně, nechtěl sem se v tom ňahňat a myslel jsem, že vašince uspokojí ty ostatní země Varšavské smlouvy. Rusko nebylo jednou zemí, ale hybnou silou SSSR, který ji i držel pohromadě. Rusko se stalo právním nástupcem všech aktů a smluv SSSR. Tak Brežněv se taky narodil na Ukrajině, že. Co se týče nepotrestání komunistů, je to problém obecně. Nechtěla se prolévat krev, asi to byla chyba. Co se týče zvacího dopisu, byla to jen záminka, nikdy neměl právní hodnotu, nebylo to rozhodnutí vlády, dokonce ani většiny politbyra, ale akce čtyř komuistů. Pak sem tedy měl i napsat, že původní dopis nebyl určen pro Varšavskou smlouvu, ale jen SSSR, byl pak dodatečně Brežněvovým rukopisem pozměněn. Hezký den.

Velkamedvědice