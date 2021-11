KB vyplatí z nerozděleného zisku za 2019 a 2020 dividendu 23,86 Kč na akcii

Valná hromada písemnou formou schválila vyplatit z nerozděleného zisku za roky 2019 a 2020 dividendu 4,535 miliardy korun, tedy 23,86 koruny na akcii. Banka to dnes sdělila ČTK. O návrhu akcionáři hlasovali elektronicky od 18. října do 2. listopadu.



Dividendu banka určila v souladu s omezeními, která ČNB stanovila letos v březnu. Souhrnná dividenda může činit přibližně 15 procent zisku bankovního sektoru za roky 2019 a 2020. ČNB omezovala výplatu dividend ze zisků let 2019 a 2020 jako součást protikrizových opatření. Měla zmírnit negativní dopad rozsáhlých uzávěr ekonomiky během pandemie do hospodaření bank a udržet jejich kapitálové vybavení pro zachování stability bankovního sektoru.



Komerční banka měla v roce 2019 čistý zisk 14,9 miliardy korun a o rok později 8,2 miliardy korun. Banka patří mezi přední bankovní instituce v ČR i v regionu střední a východní Evropy. Hlavním akcionářem je francouzská s podílem 60,35 procenta. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze.