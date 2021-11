Mírný Fed trhy potěšil, dnes do hry zasáhne akčnější ČNB

Včerejší výsledek zasedání amerického Fedu nakonec nepřinesl vážné překvapení. Centrální banka podle očekávání oznámila, že začíná útlum QE, zatímco předseda Powell investory nezarmoutil nějakým nečekaným jestřábím prohlášením. Přesvědčení o přechodnosti inflace zůstává a postupný konec QE podle Powella neznamená, že by měly sazby už brzy začít stoupat.

Udržení holubičí rétoriky vyhovuje akciím. Dopoledne sledujeme v Evropě růst akciových indexů, když DAX stoupá o 0,4 pct, CAC 40 přidává 0,5 pct, AEX je +0,7 pct a londýnský FTSE 100 0,3 procenta. Lehkou brzdou pro německý trh mohla být čísla o tamních průmyslových objednávkách, které v září neoživily tak silně, jak se čekalo. Dluhopisy v posledních dnech stihly redukovat sázky na rychlejší akci Fedu a kolem výsledku zasedání lehce znervózněly, ale dnes se jejich výnosy posouvají dolů. Dolaru Fed na chvíli sebral vítr z plachet, ale dnes má americká měna navrch nad eurem při poklesu vzájemného kurzu na 1,1555.

Soustředění na měnovou politiku Fedem nekončí. Dnes zasedá BoE, od které trh čeká zvednutí sazeb o 15 bazických bodů. Analytici jsou sice v průzkumu rozpolceni, zda k takovému kroku dojde, ale je to v podstatě otázka času. Bující inflaci už Bank of England těžko může ignorovat. Libra aktuálně koriguje včerejší zisky, její pohyb je však nevýrazný.

A samozřejmě je na programu také zasedání ČNB. I to bude velmi zajímavé. Sázíme na to, že nová prognóza ukáže potřebu sazby dál podstatně zvedat a bankovní rada tak učiní. Z posledních kroků a prohlášení vyplývá, že se ČNB bude zřejmě snažit velmi rychle dostat na neutrální úroveň sazeb 2,50-3,00 pct. A vzhledem k tomu, že koruna prudce neposiluje a trhy jsou na utahování politiky připravené, nemá banka v podstatě na co čekat. Podle nás projde opět zvýšení o 75 bodů. Koruna postupně navyšuje své zisky a vůči euru se obchoduje na 25,47.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4976 0.0048 25.5372 25.4495 CZK/USD 22.0730 0.5329 22.0730 21.9205 HUF/EUR 359.4365 0.2252 359.7600 358.2300 PLN/EUR 4.6001 0.3440 4.6028 4.5772

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3910 -5.4179 7.4437 7.3867 JPY/EUR 131.7460 -0.4676 132.3750 131.6279 JPY/USD 114.0510 0.0421 114.2930 113.9210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8474 -0.0825 0.8492 0.8466 CHF/EUR 1.0543 -0.4162 1.0593 1.0537 NOK/EUR 9.8789 0.1251 9.8805 9.8048 SEK/EUR 9.9089 -0.0054 9.9095 9.8752 USD/EUR 1.1552 -0.5064 1.1617 1.1548

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3464 0.4309 1.3470 1.3387 CAD/USD 1.2405 0.1259 1.2411 1.2377