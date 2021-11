Rozbřesk: ČNB dnes zvedne sazby minimálně o 50 bps, Fed sundavá nohu z plynu

Dnešní zasedání ČNB bude opět napínavé. ČNB úrokové sazby zvýší minimálně o 50 bps (náš základní scénář), ale ve hře bude i agresivnější krok. Proč? Především proto, že poslední inflační čísla opět překvapila vyšším růstem a v září vyskočila na 4,9 %. Poslední prognóza přitom předpokládala růst pouze o 3,2 %. Navíc ještě daleko rychleji rostla jádrová inflace očištěná o vyšší ceny energií, která v září vyskočila až na 5,8 % (ČNB přitom očekávala úrovně okolo 3,5 %). Po posledním zasedání navíc nehledě na agresivní krok ČNB zůstala koruna v defenzivě a v tuto chvíli je také viditelně slabší, než naznačuje poslední prognóza - to je jen další argument pro agresivnější postup vpřed směr “normální sazby”.



Vedle samotného rozhodnutí o velikosti dnešního růstu sazeb bude důležité, jak vyzní nová prognóza a jak budou vypadat doprovodné komentáře guvernéra Rusnoka na tiskové konferenci. Nová prognóza pravděpodobně potvrdí potřebu rychlého zvyšování sazeb směrem do “normálních vod”. Otázkou je, jak se k prognózou implikované trajektorii postaví bankovní rada (bude vnímat rizika jako pro-inflační?), a především jak vysoko uvidí centrální banka vrchol úrokových sazeb. Do teď se většina v bankovní radě shodovala na tom, že je třeba úrokové sazby dostat “pouze” na neutrální úroveň mezi 2,5 - 3 %. Bylo by překvapením pro nás i pro trhy, kdyby se tento předpoklad výrazněji změnil...



TRHY

Koruna

Českou korunu dnes čeká zasedání ČNB, které samo o sobě může znamenat pozitivní impuls. Na druhou stranu krátké tržní sazby jsou již v tuto chvíli relativně hodně vysoko (prostor pro pozitivní překvapení je malý). Korunu nakonec ani příliš nevyděsilo zasedání Fedu, po kterém vyslal jeho šéf Powell relativně holubičí komentář, kterým podpořil akcie a lehce oslabil dolar.



Zahraniční forex

Americká centrální banka zahájila proces normalizace měnové politiky, když v souladu s očekáváním oznámila postupnou redukci nákupů dluhopisů do své bilance v řádu 15 mld. měsíčně. Tento krok však prozatím neznamená, že by také uvnitř Fedu nastala radikální změna v myšlení centrálních bankéřů, která by pod tíhou vysoké inflace vedla k významné změně rétoriky v jestřábím směru. Šéf Fedu Powell se stále drží mantry o dočasnosti vysoké inflace a argumentuje tím, že druhý makroekonomický cíl (plná zaměstnanost) nebyl dosud naplněn. Zajímavé přitom je, že Powell zároveň odmítá jasně definovat, co vlastně termín “plná zaměstnanost” reprezentuje, a odkazuje se na sérii ukazatelů, které údajně vedení Fedu sleduje.



V zásadě holubičí vzkaz, který od Powella (čekajícího stále na to, zda jej prezident Biden renominuje na post šéfa Fedu pro další období) zazněl, byl přece jenom mírně kompenzován opatrným varováním v komentáři k rozhodnutí FOMC. To spočívá v tom, že Fed by mohl redukci nákupů dluhopisů akcelerovat. A taková možnost přitom může v příštích týdnech snadno nastat, neboť celková meziroční inflace (CPI) již bude oscilovat okolo hodnoty 6 % a jak naznačil včerejší ADP report (resp. ISM), data z trhu práce budou zřejmě velmi dobrá. Pro eurodolar to znamená, že by měnový pár mohl spíše krátkodobě stagnovat a následně se vydat jižním směrem. S ohledem na ultra-holubičí pozici ECB (viz včerejší vyjádření Lagardeové, že zvyšování úroků v roce 2022 neproběhne) jsou vyhlídky eura velmi slabé.



Situaci na eurodolarovém trhu by nicméně mohla dnes nepřímo ovlivnit Bank of England, a to pokud její zasedání vygeneruje zvýšení oficiálních sazeb (v úvahu připadá +15 bazických bodů).



Polská centrální banka překvapila radikálním zvýšením úroků, když zjevně promluvila nová inflační prognóza, která počítá s tím, že průměrná inflace bude v příštím roce 5,8 %. Inflační cíl, který podle guvernéra NBP Glapinského bude centrální banka stále ctít, přitom činí 1,5 - 3,5 %. Pro zlotý je agresivní politika NBP samozřejmě požehnáním, a to přesto, že v komentáři NBP stále zůstává odkaz na možné FX intervence (nyní však již jejich kontext může být jiný, aneb NBP si spíše vyhrazuje právo usměrňovat kurz na obě strany). Zvyšování úroků však bude téměř jistě pokračovat i v prosinci, otázkou je, jak bude výrazné. S odhadem dalšího nárůstu sazeb NBP bude každopádně dobré počkat na výsledek listopadové inflace (30. 11.).