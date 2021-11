Toyota ve druhém finančním čtvrtletí zvýšila provozní zisk téměř o polovinu

Největší japonská automobilka Motor ve druhém finančním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o 48 procent na 750 miliard jenů (zhruba 145 miliard Kč), a to navzdory problémům s nedostatkem součástek, které mají negativní dopady na výrobu. Firma ve své dnešní výsledkové zprávě zároveň zlepšila odhad celoročního zisku. těží hlavně z oživení poptávky a ze slabšího kurzu domácí měny.



Čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali na 593 miliard jenů. Tržby Toyoty se zvýšily o 12 procent na téměř sedm bilionů jenů. Druhé finanční čtvrtletí skončilo 30. září.



Automobilka nyní předpokládá, že její celoroční provozní zisk dosáhne 2,8 bilionu jenů, zatímco dříve jej odhadovala na 2,5 bilionu jenů. Upozornila nicméně, že bez zahrnutí příznivého vývoje měnových kurzů by se prognóza zhoršila, a to kvůli růstu nákladů na suroviny. Automobilka navíc snížila odhad celoročního prodeje na 10,29 milionu vozů z dříve předpokládaných 10,55 milionu.