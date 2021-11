Prodej aut v Británii byl v říjnu nejnižší od roku 1991

Počet registrací nových aut v Británii se v říjnu meziročně snížil o 25 procent na 106.265 vozů, což je nejnižší údaj za měsíc říjen od roku 1991. Hlavním důvodem je nedostatek polovodičů, který výrazně snížil výrobu aut. Oznámil to dnes britský svaz výrobců a prodejců aut SMMT.



Za celý rok by měl prodej aut klesnout o 1,9 procenta na 1,66 milionu vozů. Loňský prodej zasáhly restrikce spojené s pandemií nemoci covid-19.



Prodej aut s naftovým motorem se v říjnu snížil o 66,4 procenta a na celkovém prodeji měly tyto vozy podíl 6,6 procenta. Loni to bylo 14,9 procenta. Prodej aut s benzinovým motorem klesl o 30,6 procenta a jejich podíl na celkovém prodeji se snížil na 45,5 procenta. Prodej bateriových elektrických vozů se naopak o 73,1 procenta zvýšil, na celkovém prodeji se tyto vozy podílely 15,2 procenta.



Nedostatek čipů trápí automobilky po celém světě a donutil mnoho firem snížit výrobu. Prodloužila se také čekací doba pro některé zájemce o nákup auta.



"Současný vývoj odráží problém s omezením dodávek, kdy odvětví bojuje s nedostatkem polovodičů a stále silnějšími ekonomickými překážkami. Inflace totiž roste, zvyšují se daně a klesla důvěra spotřebitelů," uvedl generální ředitel SMMT Mike Hawes.