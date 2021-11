Wizz Air se ve čtvrtletí vrátil k zisku, opět ale čekají ztrátu

Maďarská nízkonákladová letecká společnosti Wizz Air se ve druhém finančním čtvrtletí vrátila k zisku, a to díky zmírnění omezení při cestování zavedených kvůli pandemii nemoci covid 19. Firma dnes uvedla, že čistý zisk za tři měsíce do konce září činil 57 milionů eur (1,5 miliardy Kč). Za pololetí však Wizz Air vykázal ztrátu a se ztrátou počítá i v tomto čtvrtletí.



"Druhé čtvrtletí fiskálního roku znamená pro Wizz Air návrat k úrovni provozu v roce 2019, neboť pokračujeme v přechodu k normálnímu provozu a vidíme, jak se navzdory přetrvávajícím omezením více lidí vrací k cestování," uvedl generální ředitel József Váradi. Současně ale varoval, že příštích pět měsíců bude náročných.



Za celé fiskální pololetí společnost ještě vykázala ztrátu. Ta se však snížila na 120,9 milionu eur z 243,1 milionu ve stejném období loni. Tržby stouply o 86,8 procenta na 880,4 milionu eur, počet cestujících se pak zvýšil o 92,7 procenta na 12,5 milionu.



Společnost ale varovala, že ve třetím fiskálním čtvrtletí čelí nepříznivým podmínkám a že očekává ztrátu kolem 200 milionů eur. Ta se může přenést i do čtvrtého čtvrtletí, v závislosti na provozních podmínkách. Aerolinky se zaměřují na střední a východní Evropu a tato oblast má nižší proočkovanost než trhy, na které expandovala v západní Evropě. Navíc se podle médií potýká s růstem nákladů na pohonné hmoty.