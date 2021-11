Japonská SoftBank se ve čtvrtletí kvůli fondu Vision propadla do ztráty

Japonská investiční skupina SoftBank Group Corp. se ve fiskálním druhém čtvrtletí propadla do ztráty 397 miliard jenů (76,3 miliardy Kč) ve srovnání se ziskem 628 miliard JPY ve stejném období loni. Hospodaření zasáhl pokles hodnoty technologického portfolia jejího investičního fondu Vision Fund, který tak vykázal investiční ztrátu 1,167 bilionu JPY, uvádí se v dnešním prohlášení.



V prvním fiskálním čtvrtletí přitom SoftBank vykázala rekordní čistý zisk díky masivnímu prodeji aktiv, včetně podílu v T-Mobile U.S. Za celé fiskální pololetí, tedy duben až září, tak čistý zisk firmy klesl o 80,7 procenta na 363,56 miliardy JPY. Tržby za pololetí stouply o 13,4 procenta na 2,98 bilionu JPY.



SoftBank se zaměřuje na investice do začínajících firem, tzv. start-upů. Generální ředitel Masajoši Son označil SoftBank za slepici snášející zlatá vejce. Odkazoval tak na podíly firmy v začínajících společnostech, které se chystají jít na burzu. Zájem o primární nabídky akcií se však snížil a akcie mnoha firem, do kterých SoftBank investovala, ve čtvrtletí oslabily.



"Strategie 'pojďme vytvořit dojem zvýšené hodnoty uvedením věcí na burzu' letos příliš nefungovala," uvedl analytik firmy Redex Research Kirk Boodry.



Výkon firmy brzdilo snížení hodnoty portfolia čínských investic kvůli zásahům regulačních úřadů. Největším aktivem skupiny je čínský internetový prodejce Alibaba, jehož akcie se za tři měsíce do září propadly o zhruba třetinu. Výrazně se snížila i hodnota podílu v poskytovateli alternativní taxislužby Didi.



Světlým bodem Vison Fund bylo indické portfolio. Zde se na burzu chystá společnost nabízející alternativní taxislužbu Ola a logistická firma Delhivery, napsala agentura Reuters.