BioNTech navýšil odhad příjmů za vakcínu proti covid-19 na 17 miliard eur

Německá farmaceutická společnost BioNTech měla ve třetím čtvrtletí čistý zisk více než 3,2 miliardy eur (80,65 miliardy Kč) oproti ztrátě ve stejném období loni 210 milionů eur. Příjmy za vakcínu proti covidu-19, kterou firma vyvinula společně s americkým Pfizerem, za letošek odhaduje až na 17 miliard eur díky plánované dodávce 2,5 miliardy dávek. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Ve druhém čtvrtletí zaznamenal BioNTech zisk 2,8 miliardy eur. Tržby ve třetím kvartálu meziročně stouply na téměř 6,1 miliardy eur ze 67,5 milionu.



Dávek vakcíny uváděné na trhu pod názvem Comirnaty, kterou se začalo očkovat loni v prosinci, firma k 2. listopadu dodala více než dvě miliardy. Nový odhad příjmů za ně do konce roku je vyšší, než společnost zveřejnila v srpnu, kdy odhadovala, že za ně utrží 15,9 miliardy eur.



Čistý zisk podniku za prvních devět měsíců roku činí přes 7,1 miliardy eur. Loni BioNTech vykázal od ledna do září ztrátu 351,7 milionu eur. Firma podle agentury AP uvedla, že příjmy z vakcíny proti covidu-19 chce použít na vývoj léků proti rakovině a proti dalším nemocem.